Gandia i el Govern central estudien millorar la qualitat de l’aire i de la mobilitat a la capital de la Safor

Millorar la qualitat de l’aire i aconseguir que la ciutadania tinga al seu abast un major servei de transport públic que siga més eficient i més ràpid. Eixes són les principals qüestions que l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, li va traslladar a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en els minuts previs a l’acte de presentació, per part de la ministra, del Programa d’Ajudes a municipis per a impulsar les zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà.

En este encontre, que va tindre lloc al Centre de Congressos d’Elx, i al qual estaven convocats el president de la Generalitat, Ximo Puig, i els alcaldes de les 15 ciutats valencianes de més de 50.000 habitants, Prieto va mantindre una primera presa de contacte amb la ministra.

L’alcalde, segons indiquen fonts municipals, li ha traslladat a Raquel Sánchez la voluntat de l’ajuntament de Gandia d’impulsar la millora de la qualitat de l’aire i de la mobilitat a la ciutat, dins del marc de les ajudes europees del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que preveu distribuir 1.000 milions d’euros entre els municipis per a este fi.

“S’obrin els ventalls de les noves convocatòries i Gandia aportarà en el màxim de les seues capacitats amb els millors projectes tècnics que es puguen preparar per poder assolir uns bons estàndards de cara a eixa concurrència competitiva que s’obri amb els Fons Europeus. I d’altra banda, traslladar que hi haurà més contactes amb el Ministeri de Transports per a la millora de les connexions de la nostra ciutat, que crec que és una de les prioritats”, ha destacat l’alcalde.