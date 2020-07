Gandia inaugura la seua primera Universitat d'Estiu 'on line' amb una conferència pronunciada des de l'Índia

Un acte simbòlic i amb públic reduït. Així ha sigut l’acte inaugural de la 37 Universitat d’Estiu de Gandia que, enguany, per primera vegada a la seua història, es celebra en línia. Aquest acte, juntament amb dos concerts programats, són les úniques activitats presencials d’una universitat d’Estiu obligada a adaptar-se als nous temps. En aquesta inauguració, les autoritats locals i acadèmiques han estat acompanyades per representants del govern i la política de la ciutat, dels ajuntaments de la comarca de La Safor i de representants d’agents i moviments socials i de la cultura i les festes.

La crisi sanitària de la COVID 19 ha obligat a canviar el model d’universitat d’estiu i ha marcat també els discursos de les autoritats presents coincidint en entendre aquesta crisi com un canvi de rumb que ens porte a un món més sostenible. En aquest sentit, la Rectora de la Universitat, Mavi Mestre, ha destacat que els models de creixement de l’economia capitalista basats en un gran consum de recursos naturals estan ja esgotats: “la crisi sanitària que encara estem patint per la COVID-19 ens ha mostrat que una altra manera de viure, i de consumir i produir, és possible. Ens trobem en plena societat del coneixement, i hem de posar en valor la capacitat de generació i cooperació que tenim com a societat avançada”.

Aquesta capacitat d’adaptació ha estat destacada per Toni Gaspar, president de la Diputació de València, qui ha volgut destacar la importància que, en el moment en que ens trobem, es mantinguin iniciatives com les de la Universitat d’Estiu de Gandia: “la universitat ha de ser més que mai el navegador que oriente pel bon camí a les societats incertes i temoroses. La UEG, dona respostes als ciutadans que, en aquestos moments, no tenen cap certesa”. A aquesta necessitat de donar respostes s’ha referit també l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant qui s’ha mostrat contrària a utilitzar el terme “nova normalitat”. Una expressió, deia la primera edil, “de la que sols em quede amb la qualificació nova: a partir d’ara hem de tindre innovació en la mirada i preparar-nos per a viure en un món de disrupcions on construïm ciutats intel·ligents, verdes , sostenibles, igualitàries, socialment cohesionades i inclusives. I en aquest camí va Gandia”.

Conferència inaugural en línia

L’activista ecofeminista i referent en l’activisme mediambiental, Vandana Shiva, ha estat l’encarregada de pronunciar la conferència inaugural que portava per títol “One Planet , One Healt: Biodiversity, Health and the Sustainable Development Goals”. Una conferència que ha pronunciat des de l'Índia i que es pot visualitzar a la web de la Universitat d’Estiu de Gandia: www.uv.es/ueg.

En aquesta conferència Shiva ha plantejat com la destrucció de la biodiversitat afecta la nostra manera de viure i ens impedeix aconseguir un món més sostenible. A més, la filòsofa índia planteja que les dones han d’estar al capdavant d’aquest canvi de model: “o les dones lideren un camí cap al futur basat en cuidar i compartir o, com més de 2000 espècies que entren cada dia en perill d’extinció, la humanitat es posarà també en perill a causa de l’avarícia, el poder, la ceguesa del monocultiu i la crueltat del pensament militar”.

La conferència de Shiva ha estat el punt de partida de l’edició 2020 de la UEG. Una edició que enguany porta per títol “Viratge a la sostenibilitat” i que paraules de la directora del CIG-UV, Carme Melo, “abordarà la sostenibilitat de manera transversal i crítica, i que donarà molta importància a les qüestions de gènere”. Una edició, “que pretén realitzar una reflexió crítica i rigorosa sobre si els ODS són el marc idoni per a fer front a la situació d’emergència climàtica, sanitària i social que vivim”.

Els cursos i conferències programats són tots gratuïts i tan sols cal inscriure’s a la web de la edició www.uv.es/ueg.