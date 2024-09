Gandia inicia les obres que al polígon Sanxo Llop per convertir-lo en un clúster d’empreses en l’àmbit sociosanitari

Les obres d'urbanització del polígon Sanxo Llop de Gandia ja són una realitat després de la signatura de l'acta de Comprovació del Replantejament entre tècnics de l'Ajuntament i de l'empresa encarregada d'executar els treballs (PAVASAL). Així ho ha informat aquest dimarts l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto qui, juntament amb la coordinadora general d'Urbanisme, Maite Alonso, i la primera tinent d'Alcaldia, Alícia Izquierdo, ha visitat la zona on s'han iniciat els treballs.

Prieto ha mostrat la seua satisfacció pel que ha definit com “un nou pas per a la tercera gran transformació de Gandia que en aquesta ocasió afecta la part est de la ciutat, que permetrà millorar la circulació a tota la zona i les comunicacions amb el port i la N-337, mentre es completa el mapa urbà d'aquesta part de Gandia”. “Aquesta zona es convertirà en un nou tractor econòmic a l'àmbit sociosanitari que permetrà l'arribada d'empreses que creen ocupació d'alt valor afegit”.

Tal com ha informat la primera autoritat municipal, l'actuació va ser licitada per 17,6 milions d'euros i adjudicada per un total de 13. Els treballs generaran al voltant de 75 llocs de treball i està previst que finalitzen l'abril del 2026.

En concret es preveu la intervenció sobre un total de 300.000 metres quadrats, dels quals 140.000 albergaran empreses. A més, el polígon comptarà amb una àmplia xarxa viària i aparcaments (1.523 places d'aparcament); 30.000 metres quadrats de zones verdes; més de mil arbres de diferents espècies; 360 lluminàries, i prop de sis quilòmetres de carrils bici per facilitar la mobilitat sostenible entre la zona industrial i la ciutat.

L'alcalde ha destacat que des de fa dues legislatures l'Ajuntament de Gandia es va convertir en agent urbanitzador, un fet que va permetre desbloquejar la zona, mentre que la instal·lació de la nova subestació elèctrica permetrà subministrar tota l'electricitat necessària a les noves empreses que s'hi instal·len.

“Estem davant d'una obra d'una magnitud considerable que té un termini d'execució de 18 mesos, però la novetat en aquest tipus de desenvolupaments és que podrem anar tramitant les llicències alhora que executem les obres”, ha indicat Prieto, qui també ha recordat que una de les parcel·les d'aquest sector que és propietat de l'Ajuntament es destinarà al Centre de Dia de Diversitat Funcional gràcies a un acord amb la Diputació de València i la Generalitat Valenciana que ascendeix a quatre milions d'euros. Aquesta nova instal·lació suposa un compromís complet per part del govern local, ja que possibilitarà que els usuaris del CEE Enric Valor puguen continuar sent atesos.