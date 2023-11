Gandia lluitarà contra el canvi climàtic amb un projecte d'estalvi energètic, autoconsum i reducció d'emissions de CO2

Gandia crearà el seu primer Pla estratègic energètic i de reducció d’emissió de CO2, que es materialitzarà en els pròxims mesos. Aquest ha estat presentat la primera tinenta d’Alcaldia i regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Emergència climàtica, Alícia Izquierdo, acompanyada del director general de Medi Natural, Daniel Muñoz. “És un estudi que s’ha fet de consum, on se parla de la situació actual i possibilitats pel que fa a l’autogeneració energètica dels edificis públics municipals. Una vegada fet l’estudi hem prioritzat i hem seleccionat una serie d’edificis on instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Ens convertirà en una de les primeres ciutats valencianes pel que fa a la proporció de destinació econòmica dels pressupostos per a inversions en projectes com aquest”, ha assegurat Izquierdo.

Així, en pocs dies es publicarà la licitació del projecte que, amb una inversió de 750.000 euros, contempla la instal·lació de plaques fotovoltaiques en 11 edificis públics repartits per la ciutat, que seran productors d’energia solar: 7 a Gandia (Ceip Botànic, Ceip Roís de Corella i CEE Enric Valor; Policia local; Poliesportiu i centres socials del Raval i Corea), i altres 4 al Grau i la Platja (Ceip Joan XXIII i l’Escola infantil municipal de les Alqueries). Com a novetat, altres 26 edificis públics es beneficiaran també de l’autoconsum i estalvi energètic: A Gandia (Ceip’s Martorell, Sant Francesc de Borja, Cervantes, Mondúver-Escoleta de Santa Anna; l’Escola de Música; el Museu Arqueològic; el Centre cívic Roís de Corella; la Piscina de Beniopa; Escoleta de Corea; Poliesportiu del Raval; UV-Centre internacional de Gandia; Centre Salut (C/ la Delicà de Gandia); annex barracots; aparcaments del Centre Històric i del Prado; edific Mercat municipal; Urbalab; Ajuntament; Biblioteca central; Teatre Serrano; Casa de la Marquesa), a la Platja i el Grau (Piscina del Grau; Cdt/Aula Natura; Escoleta infantil Grau i Oficines Ajuntament Grau). En total, 37 edificis públics se’n beneficiaran. I es sumen a les ja instal·lades/instal·lant-se i finançades a través dels fons europeus Next Generation a les casetes municipals de la Plaça Tirant i l’Urbalab.

Bàsicament, l’energia solar del dia generada per l’edifici productor (amb plaques) es reparteix entre els edificis beneficiaris per a l’autoconsum. El sobrant es vendrà. Una vegada s’adjudique el projecte, la previsió és que s’execute en un període de 4-5 mesos.

Estalvi i reducció

El director general de Medi Natural ha assegurat que la inversió realitzada per l’Ajuntament es podria recuperar en un període de 6 anys, tenint en compte que la vida útil de les plaques és de 20-25 anys. A més, s’aconseguiria un estalvi energètic i d’ingressos per a la ciutat de 147.460 euros a l’any (12’5 Gw), així com una important reducció de les emissions de CO2 de 170 tones anuals, 3.237 tones durant el període de vida de les plaques.

També s’hi contempla una partida de 75.000 euros per al manteniment, el control i la monitorització durant dos anys. Això permetrà també tindre dades reals de l’estalvi i la reducció d’emissions. A partir de la informació recollida es poden fer polítiques i estratègies (d’estalvi i reducció) individuals per a cadascú dels edificis.

“Estem donant una passa important per al compliment dels objectius marcats pel Pacte europeu d’Alcaldies pel Clima i l’Energia (PACE), al qual estem adherits Gandia, que estableix plans d'acció que materialitzen el compromís de l'administració local de reduir emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, d'augmentar la producció d'energia a partir de fonts renovables i d'augmentar l'eficiència energètica al municipi. Es tracta de prendre mesures per a anticipar-se als efectes inevitables del canvi climàtic...”, ha recordat Muñoz.