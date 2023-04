La Generalitat anuncia la compra del solar per al nou palau de Justícia de Villena en el qual s'invertiran 8 milions

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha anunciat l'adquisició per part de la Generalitat del solar en el qual es construirà el nou palau de Justícia de Villena, una seu “moderna, sostenible i eficient” per a la qual s'invertiran uns 8 milions d'euros.

El projecte per a la construcció dels nous jutjats de la capital de l'Alt Vinalopó es combinarà la construcció d'un edifici de nova planta amb la rehabilitació integral de l'antic.

La consellera de Justícia, després de reunir-se amb l'alcalde del municipi, Fulgencio Cerdán, ha explicat que “l'edifici té un volum aproximadament de 759 metres quadrats que se situarà en el mateix carrer, enfront de l'actual seu judicial” i ha destacat que “la construcció, de diverses plantes, serà un edifici funcional que complirà a més amb tots els paràmetres que hem incorporat en el nostre pla d'infraestructures d'accessibilitat, confort, funcionalitat i sostenibilitat”.

Bravo ha subratllat que “serà un edifici que mirarà a la ciutadania amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei públic” al mateix temps que ha afegit que “també mirarà als professionals que allí treballen, perquè tinguen seus dignes”.

La previsió és traslladar tots els serveis i personal que ocupa l'actual seu al nou edifici i, una vegada alliberat el vell immoble, procedir a la seua rehabilitació integral per a, quan tots dos projectes estiguen acabats, acollir les noves necessitats judicials i les possibles ampliacions.

El partit judicial de Villena abasta set municipis (Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, la Canyada, Salines, Saix i Villena) i atén una població de 34.530 habitants. La planta judicial està composta per tres jutjats de 1a Instància i Instrucció, un jutjat de Vigilància Penitenciària i el Registre Civil. A més del Servei Comú de Notificacions i Embargaments compta amb un Servei de Comunicacions del Centre Penitenciari.

Els jutjats se situen en una única seu al carrer Sancho Medina de la ciutat. És un edifici de 20 anys d'antiguitat que ha registrat problemes en el sistema de climatització. D'aquí ve que es continuaran amb els treballs de millora com la licitació, per valor de 269.000 euros del contracte per a renovar la climatització de l'edifici i en breu s'escometran obres de millora en la zona dels calabossos.