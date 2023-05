Generalitat i Govern assagen al Baix Segura el sistema 1.1.2 de missatges massius per una emergència d'inundacions

L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior han realitzat aquest dijous la segona prova del sistema Es Alert d'enviaments massius de missatges a la població en els 27 municipis de la comarca del Baix Segura.

En aquest cas, i tenint en compte l'exposició de la comarca davant el reg d'inundacions, l'avís a la població ha simulat una alerta per aquesta emergència que ha inclòs instruccions d'actuació i autoprotecció que permetrien minimitzar el risc en un cas real.

Els missatges s'han enviat tant en castellà com en anglés, a causa de la gran afluència turística que tenen els municipis de costa del Baix Segura i tenint en compte que aquesta comarca pot arribar a tindre una població flotant pròxima als 600.000 habitants en els mesos d'estiu.

Es tracta de la segona prova duta a terme en la Comunitat Valenciana, encara que en aquest cas, l'àrea geogràfica testada ha sigut molt més àmplia. El sistema ES-Alert, que s'integra en la Xarxa d'Alerta Nacional, utilitza la tecnologia Cell Broadcast per a fer arribar missatges als mòbils dels usuaris d'una zona concreta.

D'aquesta manera, les persones afectades per l'emergència escolten un so agut en el seu mòbil que mostra al seu torn un text d'advertiment. El so només cessa quan l'usuari del terminal confirma la seua lectura.

Afecció per inundacions i plans d'emergència

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, ha assistit a la prova al costat del director general d'Interior, Salvador Almenar, l'alcaldessa d'Orihuela Carolina Gracia i representants municipals i de policies locals de la comarca.

José María Ángel ha explicat que aquest segon assaig que es practica en la Comunitat Valenciana “s'emmarca en el conjunt d'actuacions previstes en el pla Vega Renhace”.

En aquesta línia, ha subratllat que aquestes alertes públiques amb instruccions d'autoprotecció permetran als serveis d'Emergències tindre una interacció directa amb la ciutadania i seran fonamentals per a minimitzar el risc davant futures amenaces derivades de l'emergència climàtica“.

La prova realitzada s'emmarca en els projectes del Pla Vega Renhace, que, entre altres coses, persegueix una major preparació per a futurs episodis de temporals, difonent entre població i administracions la cultura d'autoprotecció.

El responsable d'Emergències ha assenyalat que les corporacions locals juguen un paper fonamental perquè són les responsables de “elaborar els seus respectius plans d'emergència i en aquest cas el Pla d'Actuació Municipal davant el risc d'Inundacions”.

Plans contra inundacions

El secretari autonòmic ha destacat que “el 84% dels municipis de la Comunitat Valenciana amb l'obligació de tindre un Pla d'Actuació Municipal davant el risc d'inundacions ha elaborat ja aquest document marc.

Actualment, són 227 els municipis que, per diferents factors de risc, tenen l'obligació de tindre aquest pla que recull l'organització i el funcionament dels seus recursos per a fer front a les situacions de preemergència i emergència per inundacions.

En el cas de la comarca del Baix Segura, ha concretat que “tots els municipis compten ja amb aquest document marc elaborat, en fase d'aprovació i només un es troba en fase d'elaboració”.