El govern de Sagunt augmenta tres impostos municipals amb els quals preveu incrementar en més d'1,5 milions la recaptació

Els partits del govern municipal de Sagunt (PSPV i EUPV) han aprovat en el passat ple la modificació de quatre ordenances fiscals reguladores de tres impostos (IBI, IVTM i plusvàlues) i de la general de Gestió, recaptació i inspecció dels tributs i ingressos de dret públic local, per a l’exercici de 2024. Estos expedients van ser presentats pel regidor d’Hisenda, Toni Iborra.

Respecte a l’Impost de Béns Immobles (IBI), s’ha modificat l’article 3 de l’ordenança, sobre el tipus de gravamen aplicable als béns immobles de naturalesa urbana, que passarà el general del 0,41 al 0,43 %; i l’incrementat, del 0,53 al 0,55 %. Segons els estudis econòmics que formen part de l’expedient, s’estima que estos increments tindran un impacte positiu de 787.765 euros d’augment en la recaptació. També s’ha modificat el que indica l’ordenança sobre el recàrrec als immobles desocupats de forma permanent, i amb el canvi s’ha adaptat a allò establit en la nova llei de vivenda. Per la qual cosa, es reduirà de 10 a 4 la quantitat de vivendes per a ser considerat un gran tenidor, i a més s’establirà un recàrrec del 50 % sobre la quota líquida per als immobles d’ús residencial que estiguen desocupades permanentment (de manera injustificada més de dos anys i que siguen propietat d’un gran tenidor. Este recàrrec serà del 100 % quan siga per més de 3 anys).

A més, s’ha canviat el text de l’article 8 (sobre bonificació per la instal·lació de plaques solars), per poder revisar la bonificació en els casos d’incompliment de la normativa urbanística.

Esta modificació s’aprovà per majoria amb els vots favorables de PSPV i EUPV, i els vots en contra de PP, IP, Vox i Compromís.

Pel que fa a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), s’han modificat dos aspectes en l’apartat d’exempcions i bonificacions de l’ordenança. Per una banda, en l’actual ordenança s’ha d’estar empadronat en el municipi per a obtindre l’exempció per als vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. Amb el canvi aprovat ahir, s’elimina el requisit de l’empadronament perquè hi ha hagut sentències dels tribunals de justícia en eixe sentit. Per altra banda, en l’actual ordenança es bonifiquen els vehicles híbrids i elèctrics, i després de la modificació aprovada aquest dijous, sols es bonificaran els elèctrics, amb una bonificació del 50% de l’impost. L’impacte estimat positiu és de 4.695 euros.

Este punt va ser aprovat per majoria amb els vots favorables de PSPV i EUPV, i els vots en contra de PP, IP, Vox i Compromís.

Quant a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues), el Ple ha aprovat un increment del tipus de gravamen que passa del 22 al 30%. Este gravamen s’aplicarà a la base imposable i donarà com a resultat la quota íntegra de l’impost. Amb esta mesura, este gravamen s’equipara al d’altres ciutats valencianes com València, Castelló, Alacant, Gandia, Torrent, Vila-real, Elx o Benidorm. L’impacte estimat positiu és de 755.272 euros.

L’aprovació va comptar amb els vots favorables de PSPV i EUPV, i els vots en contra de PP, IP, Vox i Compromís.

Per finalitzar, també s’ha modificat, per unanimitat, l’ordenança fiscal general, de Gestió, recaptació i inspecció dels tributs i ingressos de dret públic local per facilitar el pagament i fraccionament d’algunes autoliquidacions.

Es tracta d'aprovacions provisionals, de manera que ara els textos s'exposaran al públic durant 30 dies perquè aquelles persones interessades puguen examinar-los i presentar les reclamacions que estimen oportunes. Una vegada conclòs el termini, i si no es presenta cap reclamació, es donaran per aprovades definitivament i les ordenances començaran a aplicar-se l'1 de gener de 2024.