Un 'hackathon' per atraure talent universitari al Campus Salut Gandia

Amb la finalitat d'atraure talent multidisciplinari en l'àmbit de la salut, la Universitat Politècnica de València (UPV), l'Ajuntament de Gandia i el programa Safor Salut han organitzat el Campus Salut Gandia.

Es tracta d'“un hackathon universitari per a motivar i inspirar a estudiants de qualsevol titulació i universitat, així com a totes aquelles persones interessades en el camp de la innovació en salut, benestar i emprenedoria”, ha explicat José Millet, catedràtic de la UPV i organitzador de l'esdeveniment en el marc del EIT Health.

Per part seua, durant la presentació del Campus Salut Gandia, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha subratllat que accions d'aquest tipus conjuminen “talent, innovació i enfortiment de l'ecosistema empresarial de base tecnològica”.

30 hores per a resoldre un repte de salut i benestar

Durant l'esdeveniment, que es desenvoluparà del 29 al 30 d'abril, tant estudiants procedents de diferents universitats com empreses del sector sanitari combinaran aprenentatge i resolució de reptes relacionats amb la salut i el benestar.

Per a això comptaran com a guies i mentors als millors especialistes en ChatGPT, animació amb IA, no-Code, creativitat, innovació i models de negoci. En la preparació del hackathon ha col·laborat l'Hospital Francesc de Borja, definint els reptes i recopilant la documentació i les dades que es facilitaran en la competició. Per al seu gerent, Rosa Andrés, el Campus Salut Gandia “permetrà plantejar idees i aportar solucions innovadores factibles en l'àmbit de la salut”.

El Campus Salut Gandia començarà a les 10 hores del dissabte, 29 d'abril, i es desenvoluparà de manera ininterrompuda fins a les 14 hores del diumenge, 30 d'abril, en el Espai Baladre de la Platja de Gandia.