L'Ajuntament d'Alcoi dona llum verda perquè la Generalitat puga ampliar l'Hospital de la Mare de Déu dels Lliris

L'Ajuntament d'Alcoi ha aprovat el tràmit ambiental necessari perquè la Generalitat puga dur a terme l'ampliació de l'Hospital de la Mare de Déu dels Lliris. En concret, es tracta de l'aprovació de l'informe previ ambiental per a la posterior tramitació de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcoi per a augmentar l'índex d'edificabilitat neta de la parcel·la passant d'1 metre quadrat de sostre/metres quadrats sòl a 1,6 m2t/m2s.

L'Hospital de la Mare de Déu dels Lliris es va inaugurar l'any 1972, per tant, actualment té 52 anys d'existència. Ha sigut, des que va començar a funcionar, una infraestructura sanitària pública que serveix no solament a la localitat d'Alcoi, sinó que dona cobertura a un àmbit que incorpora diverses poblacions de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla.

El recinte comptava originalment amb un total de 300 treballadors i 194 llits. En l'actualitat, hi ha aproximadament 300 llits i el nombre de treballadors és més del doble d'aquella xifra inicial.

Aquest edifici ha tingut algunes reformes i ampliacions al llarg d'aquests anys per a anar adequant-se a les seues necessitats. Malgrat haver sigut objecte de diverses remodelacions i ampliacions en les últimes dècades, l'edifici continua presentant moltes mancances a causa d'una deficient distribució i a la falta d'un major nombre de nuclis de comunicació vertical, per la qual cosa es produeixen, per exemple, greus problemes de circulació interior (interferència entre pacients, sanitaris i visitants).

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana va promoure, en 2022, un Pla Director de l'Hospital de la Mare de Déu dels Lliris en el qual es fixa una inversió de vora 82 milions a executar en un termini de deu anys, fins al 2032, i gràcies al qual s'aconseguirà ampliar la superfície de l'edifici fins als 47.567 metres quadrats construïts (aproximadament un 40% més), de manera que es puga prestar un servei a la comunitat més ampli i, al mateix temps, més eficaç.

Per poder dur a terme aquest pla director, és necessària la modificació puntual que s'ha iniciat. En cas contrari no es podria escometre pràcticament cap mena d'ampliació perquè l'edificabilitat consumida en l'actualitat ja esgota el total assignat a la parcel·la sobre la qual s'assenta aquest edifici.

L'objectiu del Pla Director de l'Hospital de la Mare de Déu dels Lliris és establir una estratègia d'adequació i ampliació d'aquesta infraestructura sanitària als requeriments que demandarà la societat en el futur, a mitjà termini, per poder prestar-los amb uns nivells de qualitat suficients. Cal tenir en compte que es tracta d'un hospital comarcal que abasta les comarques de l'Alcoià i el Comtat i la Foia de Castalla, amb una població total d'uns 136.000 habitants, distribuïts en 32 municipis o entitats municipals.

La intervenció prevista consistirà bàsicament a ampliar i reformar l'edifici existent i a executar tres noves edificacions aïllades en la parcel·la amb la finalitat complementar l'edifici principal. Amb aquestes modificacions es pretén incrementar la dotació d'àrees destinades a les diverses funcions actuals així com generar noves superfícies d'ús que permeten l'aparició de nous serveis o millorar els actuals.

Entre altres coses, es pretén extraure del nucli de l'edifici totes les funcions no assistencials (direcció, administració, cafeteria…) i també les dependències associades a les consultes externes. Seran les funcions quirúrgiques, d'hospitalització i de provisió de tractaments i reconeixements específics les que romandran en el cos central. Gràcies a tot això es podrà augmentar el nivell de qualitat prestacional als usuaris i es podrà assumir l'increment de demanda que s'espera per als pròxims anys.