L'Ajuntament d'Alcoi retirarà tots els honors a Franco 64 anys després

El divendres 14 d’abril està previst que tinga lloc un ple en el qual es proposarà retirar l’acord del ple de l’Ajuntament d’Alcoi del 10 d’abril de 1959 en el qual es proposava atorgar la Medalla d’Or de la Ciutat d’Alcoi a Francisco Franco, “En el acto y manifestación de inquebrantable y entusiasta adhesión a su persona y al Régimen que representa, como salvador de la Patria y restaurador de la vida de los Municipios españoles” segons diu l’acta del ple.

Des del consistori es puntualitza que “no es pot retirar la Medalla perquè la distinció era vitalícia i el dictador va morir el 20 de novembre de 1975. El que si es pot fer és deixar sense efectes els acords d’aquell ple”.

Aquesta retirada d’honors es fa complint amb la llei de Memòria Històrica de 2022, en concret el seu article 40, que diu literalment: “Les administracions públiques, en l'exercici de les seues competències i conformement als corresponents procediments, adoptaran les mesures oportunes per a revisar d'ofici o retirar la concessió de reconeixements, honors i distincions anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei que resulten manifestament incompatibles amb els valors democràtics i els drets i llibertats fonamentals, que comporten exaltació o enaltiment de la revolta militar, la Guerra o la Dictadura o que hagueren sigut concedides amb motiu d'haver format part de l'aparell de repressió de la dictadura franquista”, així com l’article 42 que també es refereix a aquestes distincions i especifica que es poden dur a terme a títol pòstum.

La mesura ve avalada per un prec de Guanyar en el ple Municipal de l’1 d’octubre de 2021, així com per la llei de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana de 2017 que en la seua disposició addicional primera parla de la retirada d’elements contraris a la memòria democràtica.

“Amb aquesta mesura no només acomplirem la llei, retirarem unes distincions que Alcoi mai hauria d'haver atorgat a una persona que va accedir al Govern mitjançant un alçament militar contra un govern democràtic, va provocar una guerra i va encapçalar una dictadura militar autoritària causant danys personals, morals i democràtics irreparables. Privant i calcigant drets irrenunciables per a tots i totes. Per fi es farà, una mica de justícia i es repararà almenys moralment el nostre honor i el de totes les persones que ho van patir en primera persona”, ha destacat la regidora de Democràcia Participativa i Transparència, Teresa Sanjuán.