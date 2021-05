L'Ajuntament d'Almussafes suspén la concessió de llicències de tanatoris i crematoris després de les protestes veïnals

L'Ajuntament d'Almussafes ha acordat, per majoria amb els vots a favor de l'equip de govern, la suspensió de l'atorgament de llicències d'obres i d'activitat per a la implantació de determinats establiments d'usos concrets, com a gasolineres, tanatoris i crematoris, casinos de joc, sales de bingo i centres/cases de jocs, botigues eròtiques, discoteques i establiments d'oci nocturn, en sòl urbà residencial.

Aquest acord afecta directament a l'empresa que projectava la construcció d'un tanatori vetla en la parcel·la situada entre els carrers Benifaió, 9 d’Octubre i Manolo Chaqués, una actuació que va suscitar l'oposició i recollida d'aproximadament mil signatures de la ciutadania, i a l'empresa que ja es troba executant les obres d'un altre centre destinat a serveis funeraris en el solar situat entre els carrers Llauradors i Benifaió, que tampoc obtindrà la llicència d'obertura de l'activitat.

L'acord del ple passa per la modificació de les determinacions del Pla General d'Ordenació Urbana vigent des de l'any 1994, relatives a la regulació dels usos permesos i no permesos en el sòl urbà residencial, que inclou la zona residencial i la zona residencial de tolerància industrial. En concret, es procedirà a la modificació puntual de les normes urbanístiques del citat PGOU, mentre continua la tramitació del Pla General Estructural i del Pla d'Ordenació Detallada d'Almussafes, a fi de regular els citats usos.

Així mateix, se suspén la tramitació de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació i demolició en els àmbits afectats, una decisió fonamentada en la convivència de facilitar l'estudi i reforma del Pla General d'Ordenació Urbana del 94, així com en la Revisió del Planejament que està en procés de tramitació des de l'any 2016, per als usos que s'indiquen.

La suspensió adoptada tindrà una duració de dos anys. L'alcalde, Toni González, assegura que “des de l'executiu local i els serveis tècnics municipals s'està treballant intensament a aconseguir una solució efectiva per a impedir que en el futur establiments amb les activitats especificades puguen instal·lar-se en la nostra població”.

“Durant les últims mesos, hem mantingut diverses reunions amb els veïns i veïnes dels citats carrers per a mostrar-los el nostre suport i capacitat d'actuació, sempre des del marc legal, per a evitar l'obertura d'aquests dos serveis funeraris en la nostra població”, postil·la el primer edil.

El ple ha aprovat també per majoria l'esmena presentada pel partit socialista per a l'estudi de la viabilitat de la construcció d'un Tanatori Municipal en la capella existent en el cementeri municipal i terreny adjacent, així com la negociació amb les dues empreses afectades per l'acord per a arribar a un entesa amb aquestes.