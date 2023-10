L'Ajuntament de Gandia ofereix visites virtuals als refugis de la Guerra Civil

L’Ajuntament de Gandia ha posat a disposició de la ciutadania, els centres educatius i els visitants la possibilitat de realitzar una visita virtual als refugis de la Guerra civil del Prado, de la Cisterna del Palau i de la Pescateria. Aquesta serà l'única forma de poder recórrer aquestos espais ja que actualment es troben tancats per problemes de seguretat.

Així ho ha anunciat la primer Tinent d’Alcaldia i regidora de Memòria democràtica, Alícia Izquierdo, acompanyada de l’arqueòleg municipal i director del Museu Arqueològic de Gandia (MAGa), Joan Negre.

Izquierdo ha manifestat que “la virtualització dels refugis respon a la voluntat de donar a conèixer aquests espais, les condicions d'accessibilitat dels quals són molt limitades. Part de la història de la nostra ciutat, aquests túnels van ser construïts o habilitats en la seua majoria durant l'any 1937, com a resposta als bombardejos italians sobre Gandia i el Grau. Ara podem conéixer-los de primera mà a través d'aquestes visites virtuals, que també ens permeten accedir a altres materials relacionats, com el documental realitzat sobre els bombardejos de Gandia durant la Guerra Civil, les unitats didàctiques preparades per a l'alumnat de primària i secundària o l'informe tècnic realitzat sobre la totalitat de refugis i túnels de la ciutat”.

La regidora ha assegurat que aquest i altres projectes s’emmarquen dins l’objectiu 'Educar per a la Pau' del departament de Memòria democràtica de l’àrea de Patrimoni històric, artístic i cultural: “Tot allò que no es coneix o no es reflexiona, està condemnat a repetir-se. Per tant, l’aprenentatge de la pau no és recordar els episodis tràgics; sinó ser conscients que no volem que tornen a passar. Treballem per una societat més respectuosa, justa i tolerant”.

Per la seua banda, l’arqueòleg municipal ha explicat que dels 37 túnels antiaeris de la ciutat, només 3 refugis són visitables, per ara de forma virtual. Entre les seues singularitats es troba el fet que van ser construïts, sobretot el de la Pescateria, per dones. Concretament, de l’agrupació antifeixista de Gandia. “Els tres refugis s’inclouen dins del conjunt d’elements de Memòria democràtica que formen part del Catàleg municipal de Béns i Espais protegits. Com ara, la Quadra de Beniopa o l’antic col·legi Joaquim Costa (Sant Francesc de Borja). En aquests elements hi ha panells informatius al voltant del seu paper històric”. Negre ha recordat que també es pot visitar de forma virtual el parc arqueològic del Castell de Bairén i “a poc a poc anirem digitalitzant el nostre patrimoni, també com a reclam turístic”.

El projecte de virtualització dels refugis ha sigut possible gràcies a la tasca de col·laboració entre el Museu Arqueològic de Gandia, l'Arxiu Històric de la Ciutat de Gandia i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de l’anterior Consell de la Generalitat Valenciana; mentre que de l'habilitació tecnològica s’ha encarregat visitamultimedia.com.