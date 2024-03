L'Ajuntament de l'Alcúdia aprova per unanimitat una moció sobre la recuperació de la Memòria Democràtica

El plenari municipal de l'Alcúdia celebrat aquest dimarts, va aprovar per unanimitat dels tres partits que composen l’Ajuntament -PSPV, Compromís i PP-, una moció de recuperació de la memòria històrica.

La regidora de Compromís, Raquel Coronado, va recordar que en abril de 2016 l’Ajuntament va declarar a l’Alcúdia com una ciutat per la memòria històrica que assumisca els reptes d’ajudar a recuperar la historia. “Tenim un deute impagable amb els milers d’assassinats, torturats, empresonats, exiliats, deportats, o represaliats en múltiples formes, per defensar la democràcia i els drets civils i socials o simplement per ser víctimes d’una dictadura. L’homenatge a alguns i algunes d’elles, en representació de la resta, impedint que els seus noms, les seues morts i les seues vides s’esborren de la nostra memòria i de la història, no constitueix més que una forma modesta de reparar el deute que tenim contret amb elles i amb ells; constructors autèntics d’un futur millor.”

La repressió a l’Alcúdia, una vegada finalitzada la guerra, va tindre com a conseqüència que 127 veïns de l’Alcúdia van ser jutjats en Consells de Guerra Sumaríssims, amb una gran varietat de condemnes i dels quals sols un no va ser condemnat. Un total de 39 persones van ser executades, mentre altres 11 foren condemnats a mort i commutada la pena per la de 30 anys.

El passat 31 de gener, es va publicar en el DOGV un anunci de la Presidència de la Generalitat de l’inici d’expedient de localització, excavació, exhumació i identificació de víctimes del franquisme inhumades al cementeri municipal de Paterna. Es tracta de 41 fosses amb 186 persones afusellades, entre les que es troben 11 persones de l’Alcúdia, podrien estar encara en les fosses 19, 96, 6 i 123.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha decidit personar-se en l’expedient “per a poder garantir el dret a les famílies descendents de les víctimes franquistes que apareixen en el citat anunci, nascudes a l’Alcúdia, que estiguen interessades en identificar, exhumar i traslladar els cossos, amb la finalitat de contribuir a la memòria democràtica valenciana i per tant la del municipi de l’Alcúdia”.

La moció considera que el poble de l’Alcúdia està en deute amb les persones represaliades pel règim franquista, i més concretament, amb les persones afusellades en finalitzar la guerra civil espanyola, i, per tant, va acordar, per unanimitat, en el dia d’ahir, retre un homenatge públic a les persones i esdeveniments relacionats amb la memòria històrica i democràtica alcudiana.

Igualment es va aprovar retre un homenatge a Mariano Sanchis Angulo, alcalde de l’Alcúdia afusellat al 1942, i a la resta de represaliats del franquisme afusellats a Paterna, així com erigir un memorial a les víctimes de la repressió del franquisme a l’Alcúdia.

Es constituirà una comissió formada pels grups polítics i persones significades de l’Alcúdia en l’estudi i reivindicació de la memòria democràtica de l’Alcúdia, que serà l’encarregada de proposar l’organització i realització dels anteriors acords.