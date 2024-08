L'Ajuntament de Riba-roja impulsa l'FP Dual amb les empreses del municipi per al curs 2024-2025

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha impulsat una nova iniciativa denominada 'Ribactiva Llançadora; Innovació i Talent', en la qual participen les regidories de Foment Econòmic i Educació, que s'han marcat com una de les seues accions la creació nova aliança per a fomentar la Formació Professional Dual a Riba-roja de Túria.

Aquesta iniciativa serà possible gràcies a la col·laboració entre els centres educatius IES El Quint, IES Pla de Nadal i Assumpció de La nostra Senyora amb les empreses locals. L'objectiu prioritari és millorar l'ocupabilitat dels joves del municipi, a través d'una educació pràctica i de qualitat, així com la retenció del talent en empreses locals, enfortint així l'economia i el teixit empresarial local.

El projecte té com a objectiu aproximar als joves al món laboral des de la seua formació, oferint a les empreses la possibilitat d'incorporar alumnes en pràctiques dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior en les àrees d'Administració. Els estudiants alternaran els seus estudis teòrics amb pràctiques en empreses del municipi, adquirint experiència laboral mentre completen la seua formació acadèmica.

Les pràctiques començaran al gener de 2025 tindran una duració entre 250 i 400 hores i s'iniciaran al gener de 2025. Riba-roja de Túria té un extens sector industrial amb més de 2.000 empreses que podran beneficiar-se dels avantatges i prestacions de la iniciativa municipal.

Segons l'ajuntament el cost econòmic per a les empreses serà “zero”. L'empresa no incorre en despeses addicionals, ja que els alumnes no necessiten ser donats d'alta en la Seguretat Social; tot és gestionat i bonificat per la Generalitat Valenciana. A més, l'Ajuntament de Riba-roja, a través del personal tècnic de Ribactiva donarà suport continu i seguiment a les empreses per a garantir el correcte desenvolupament de les pràctiques de l'alumnat.

El govern municipal també destaca que “una altra dels avantatges és que permetrà a identificar i retindre joves talents locals, contribuint al creixement de l'empresa i de la comunitat”.

El regidor José Ángel Hernández subratlla que “aquesta col·laboració a tres bandes, Ajuntament, empreses i centres educatius és clau per al futur desenvolupament econòmic i social del nostre municipi”

Per part seua, la regidor d'Educació, Eva Lara afig, “estem construint un pont entre l'educació i l'ocupació, beneficiant als nostres joves i a les empreses locals.”

Les empreses interessades poden emplenar les seues dades de contacte en el següent formulari o sol·licitar informació en les instal·lacions de l'Agència de Desenvolupament Local, situada al carrer Eusebio Benedito, 30.