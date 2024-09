L'Ajuntament de Sagunt reclama a la Generalitat la millora de la línia de bus a València pels seus retards i saturació

L'Ajuntament de Sagunt ha expressat el seu descontent davant els retards en l'entrada en vigor del nou contracte del servici de bus interurbà de la Generalitat Valenciana. Des del consistori, s'ha denunciat “l'abandonament” de l'Autoritat de Transport Metropolità de València, encarregada de gestionar les línies de bus que connecten el municipi amb la ciutat de València.

“No podem demanar a la ciutadania més paciència. Hem allargat sempre la nostra mà, per a facilitar qualsevol qüestió administrativa i que el contracte entrara en vigor a la major brevetat, però comença un nou curs acadèmic, amb el consegüent augment de persones usuàries del bus interurbà, i ens trobem amb els mateixos problemes”, ha declarat el regidor de Mobilitat Sostenible, Javier Raro. Cal recordar que des de finals de l'any passat, l'Ajuntament s'ha reunit en nombroses ocasions tant amb l'ATMV com amb la secretaria autonòmica d'Infraestructures i Transports, per demanar agilitzar els tràmits administratius i oferir una solució a la massificació que presenta la línia Port de Sagunt-Sagunt-València. “Encara que sempre ens hem trobat una resposta positiva i ens han garantit que la tramitació avançava, els resultats no arriben. Necessitem una solució imminent”, ha manifestat Raro.

De fet, en els primers dies de curs acadèmic, el servici de transport interurbà ha presentat notables retards en els horaris. Tampoc ha sigut capaç d'assumir l'important volum de viatgers i viatgeres, especialment en les franges horàries que coincidixen amb l'entrada i eixida de classe. “En el millor dels casos, moltes persones es veuen en la tessitura d'haver de viatjar de peu. En el pitjor, directament, es queden a terra”, ha contat l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno. “Si la Generalitat de veritat creu en el transport sostenible, ha d'oferir un servici que presente una alternativa real al vehicle privat. Ara mateix, qui té possibilitat de viatjar en cotxe, no agafa el bus, perquè s'arrisca a fer tard i a viatjar en condicions d'inseguretat”.

Segons el consistori, “els terminis no deixen d'allargar-se”. Des de l'Ajuntament critiquen que la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori va comunicar “que l'adjudicació estaria resolta a principis de 2024, després a finals de l'estiu i ara que serà a finals d'any”. “Les necessitats de la ciutat en matèria de transport interurbà estan totalment desateses. Ha quedat provat que per a la Generalitat no som una prioritat”, ha retret Moreno. No obstant això, l'Ajuntament ja ha anunciat que no cessarà en la seua reivindicació i ha anticipat que planteja mobilitzacions en cas que no es produïsquen avanços. “Des de l'Ajuntament seguirem pressionant fins que tinguem una línia de bus amb freqüències i places suficients”, han conclòs.