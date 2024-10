L'Ajuntament de Vila-real institucionalitza la celebració del 9 d'Octubre amb un acte al jardí del País Valencià

L'Ajuntament de Vila-real ha decidit enguany institucionalitzar la celebració del 9 d'Octubre amb un acte commemoratiu que tindrà lloc al jardí del País Valencià, amb l'alqueria del Carme de teló de fons, i que es durà a terme a les 11.30 hores. Aquesta iniciativa, que va ser consensuada a la Junta de Portaveus de setembre, ha comptat amb el diàleg i suport de tots els partits de la corporació municipal, per a reafirmar així el compromís col·lectiu per a enfortir les arrels culturals i històriques de la ciutat.

La proposta, que s'emmarca dins de les activitats de celebració dels 750 anys de la fundació de Vila-real, té com a objectiu principal enfortir la identitat històrica i cultural del municipi, alhora que ret homenatge a la rica història i les tradicions del País Valencià. “Aquest acte suposa un pas més en la nostra voluntat de fer valer la història de Vila-real i del nostre poble, fent visible el nostre arrelament i la nostra estima pels nostres costums”, ha explicat l'alcalde, José Benlloch.

La commemoració comptarà amb la participació del Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull, que aportarà el toc musical i tradicional a l'esdeveniment, per a consolidar així la voluntat de fer de la jornada un moment de retrobament amb les tradicions valencianes. “Volem que aquest acte es convertisca en un referent anual per a la nostra ciutadania, un moment d'unió en el qual posem en relleu el nostre orgull com a vila-realenques i valencianes”, ha assenyalat la vicealcaldessa, Maria Fajardo, que ha destacat la importància de la celebració.

L'alcalde José Benlloch ha aprofitat per a convidar “tots els veïns i veïnes de Vila-real a unir-se a la commemoració del 9 d'Octubre, un dia per a celebrar junts la nostra història, la nostra cultura i els valors que ens defineixen com a poble. Serà una jornada de germanor i orgull, i esperem comptar amb la presència de tots els vila-realencs i vila-realenques que ens vulguen acompanyar.”

Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Vila-real busca consolidar la celebració del 9 d'Octubre com una cita anual de referència per a la ciutat, tot mantenint el diàleg i el consens amb les diferents forces polítiques i la societat civil, per a reafirmar així el compromís amb la memòria i la cultura del país.