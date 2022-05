L'alcalde d'Elx posposa per a la pròxima legislatura l'hotel en Les Clarisses després del no de Compromís

L'alcalde d'Elx, Carlos González, ha anunciat que el projecte hoteler previst per a l'antic convent de les Clarisses es posposa fins a la pròxima legislatura, al no comptar amb els suports suficients de la resta de grups polítics que conformen la corporació municipal. La mesura s'ha pres després que Compromís anunciara que votarà no al projecte, amb la qual cosa el PSPV es quedava en minoria per a poder portar avant el projecte

Acompanyat pel portaveu de l'Equip de Govern, Héctor Díez, i de la regidora d'Urbanisme, Ana Arabid, el regidor il·licità ha lamentat que es veuen en l'obligació de no portar a la pròxima sessió plenària “la modificació del Pla General que afecta l'ús de les Clarisses, i que, com s'havia decidit, li atorgava una qualificació a aquest immoble que permetia l'activitat hotelera”.

“Estem convençuts que convertir Les Clarisses en un hotel és una iniciativa positiva, excel·lent per a Elx”, ha recalat González, qui ha reafirmat el compromís per a dur-lo a terme en el pròxim mandat per a així rehabilitar “un immoble que està profundament deteriorat i l'estabilitat del qual està severament compromesa, i que, per tant, necessita inversió i rehabilitació”. González ha recordat que un hotel en Les Clarisses suposaria “un revulsiu per al sector turístic i un impuls cultural associat a les característiques d'un hotel històric”, la qual cosa comporta potenciar el turisme de qualitat, “un dels objectius d'aquest Equip de Govern en matèria de política turística”.

L'alcalde afirma que “no renunciem al projecte; és un bon projecte per a la ciutat, si bé som conscients que no comptem amb la majoria necessària per a desenvolupar-lo”. González ha recalcat que la denominació de la totalitat de l'en altre temps convent com a Bé d'Interés Cultural (BIC) per part de la Conselleria de Cultura no seria “una qüestió incòmoda, sinó positiva”, i que l'expedient per a això segueix avant al no presentar incompatibilitats amb futurs usos hotelers.

No de Compromís

La paralització -almenys temporal- del projecte de l'hotel es produeix després que Compromís anunciara que anava a votar en contra en aquest punt del ple de maig. La portaveu de Compromís, Esther Díez, explicava que la decisió s'havia pres després de la reunió de l'executiva del partit i anunciat públicament aquest dimecres.

La formació argumenta que no comparteix el projecte tal com està plantejat, mantenint la postura que ja havia mostrat durant els últims mesos. “El que coneixem fins ara d'aqueixa iniciativa és que privatitza l'Església gòtica, que és la que té més valor patrimonial de l'edifici, i Compromís sempre hem estat en defensa del públic i que siga accessible per als il·licitans i il·licitanes”, ha explicat Díez. Explicava així que anaven a votar en contra tant en la comissió (prèvia a la sessió plenària) com en el ple, fet que ha provocat que el govern municipal, davant una posició de minoria, haja decidit paralitzar el projecte.