L'alcalde de Gandia reorganitza el govern i posa a Vicent Mascarell al capdavant de la nova àrea de Projectes Europeus

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto (PSPV), ha presentat la reorganització del govern municipal junt a la seua sòcia a l'executiu municipal Alícia Izquierdo (Compromís) en la que s'han creat tres àrees noves i s'han canviat les responsabilitats de govern. Entre els canvis destaca la ubicació del regidor Vicent Mascarell (mà dreta de la ministra i lideresa del PSPV Diana Morant dins del partit) que s'ubica al capdavant d'una àrea de gestió d'ajudes europees que espera assolir fins a 50 milions d'euros en projectes.

Coincidint amb el primer any de la legislatura Prieto ha afirmat que vol donar un major impuls a la ciutat “i a les polítiques per a les persones”. Així, es crearan tres noves delegacions estratègiques per a donar un impuls encara major “per guanyar en eficàcia i eficiència davant la molta gestió que tenim en marxa. Les noves delegacions serviran per seguir impulsant el govern de la ciutat i ens faran ser més àgils i més eficaços, a la vegada que situen a les persones al centre de la nostra tasca diària. Ser encara més eficaços i executar tot el que hem començat amb agilitat per a començar a veure resultats més evidents”.

Ciutat més accessible, còmoda i inclusiva

Per primera vegada es crearan les dues delegacions de ‘Ciutat Accessible’ i de ‘Persones amb Discapacitat’. “Som sensibles amb les persones amb problemes de mobilitat, i considere prioritari reafirmar amb estes dues competències específiques la millora dels seus drets a la nostra ciutat. Volem que Gandia siga una ciutat per a totes i tots”.

La nova delegació de ‘Ciutat Accessible’, s’incorpora a l’actual delegació de ‘Qualitat Urbana i Serveis Bàsics’, que passa a denominar-se ‘Qualitat Urbana, Serveis Bàsics i Ciutat Accessible’. D’aquesta nova responsabilitat es farà càrrec el regidor de la delegació Jesús Naveiro. “Gandia vol ser pionera en la igualtat, en l’eliminació de barreres arquitectòniques. I eixe model d’Urbanisme amb l’humanització de places i carrers va a prioritzar l’accessibilitat amb l’eliminació constant d’eixes barreres”.

D’altra banda, la delegació de ‘Persones amb Discapacitat’ estarà dins de les competències que encapçala la regidora Maribel Codina. “Reforçarem el treball amb els col·lectius socials. Volem una ciutat més inclusiva. Volem així fomentar, des de l’escriptura Braille a implementar dispositius de so en els semàfors. Tot això, per facilitar la inclusió per tot arreu de la ciutat”.

Delegació de ‘Projectes Europeus, Fons Next Generation i Agenda Urbana’

El govern de Gandia ha volgut tindre en especial consideració el pes econòmic dels fons que arriben d’Europa. Així, recordant que ja es té en marxa el 62% del programa Next Generation d’ajuda (22 projectes executats), amb una previsió d’aconseguir al voltant de 50 milions d’euros en inversions. “Tenim l’Oficina de l’Inversor per facilitar l’arribada d’inversions públiques i privades. Més de 150 milions d’euros. I tot amb un objectiu: la transformació de la ciutat en benefici de la ciutadania, de les oportunitats i de les inversions. La tercera transformació de Gandia ja ha començat, però amb estos canvis serà més eficaç, més àgil i més evident”, ha explicat Prieto.

Per tot això, l’alcalde ha anunciat la creació una delegació específica de ‘Projectes Europeus, Fons Next Generation i Agenda Urbana’ “perquè obtindre ajudes europees continuarà fent de Gandia una ciutat més competitiva”, que assumirà el tinent d’alcalde, Vicent Mascarell, al mateix temps que presidirà la comissió i que estarà dins de l’Àrea d’Urbanisme.

El nou urbanisme de la ciutat

Les delegacions d’Urbanisme, Territori i Infraestructures, i Activitats i Disciplina Urbanística que tenia Mascarell passaran a Maite Alonso, que deixa de ser Coordinadora General d’Alcaldia per a coordinar l’Àrea d’Urbanisme, Infraestructures, Qualitat Urbana i Habitatge. La finalitat és accelerar les urbanitzacions i els projectes urbanístics pendents, al mateix temps que Gandia obtinga nous espais de creixement.

“Gandia vol liderar eixe espai de capitalitat i lideratge en la Comunitat Valenciana. I vol executar tot el que hem assolit: les inversions iniciades i els projectes que hem lluitat i que se’ns han concedit: Comencen les obres de Sanxo Llop en setembre; tracem fulls de ruta per a les urbanitzacions; executem moltes de les inversions aconseguides; Pla de Sostenibilitat Turística; millora de les comunicacions, dels accessos a la ciutat. I no podem perdre ni un minut” apunta l'alcalde.

Defensa i recuperació del patrimoni

També s'ha volgut reforçar les tasques de defensa de la recuperació i patrimoni de la ciutat com una aposta pel turisme, amb la creació d’una coordinació general de Patrimoni i Memòria Democràtica sota la responsabilitat de Josep Miquel Moya. El nou responsable d’Alcaldia, Planificació i Estratègia de Ciutat serà Alfred Boix.

Canvis en presidències de Juntes de Districte

Finalment, José Manuel Prieto també ha anunciat alguns ajustos en algunes presidències de Juntes de Districte dels barris per donar un impuls dels districtes i de les polítiques de proximitat. En aquest sentit, ha recordat que el Pla Respecte, començarà a desenvolupar-se en setembre i el desplegaran els regidors de barri.

Així, Corea passarà d’Inma Rodríguez a Jesús Naveiro; Benipeixcar, de Maribel Codina (manté Raval) a Inma Rodríguez.