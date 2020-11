L'Autoritat Portuària vol demolir el pantalà del port de Sagunt perquè no es pot recuperar, però l'ajuntament rebutja l'enderrocament

L'antic pantalà del port de Sagunt no es pot reparar després d'haver patit dos enfonsaments durant els últims temporals viscuts a la costa valenciana. Així ho considera l'Autoritat Portuària de València (APV) que ha anunciat que es construirà un nou pantalà “davant la impossibilitat de desenvolupar qualsevol tipus de restauració de l'anterior”, però aquesta mesura no es comparteix des de l'Ajuntament local.

L'actual estructura compta amb 43 anys de vida (dels quals només va estar operativa durant els primers 13), i la decisió de la APV de construir una nova estructura es pren després d'haver intentat escometre un projecte de restauració que va quedar impossibilitat al desembre de 2019, quan una DANA va fer que col·lapsara l'obertura 1 del primer tram del pantalà. Un mes després, al gener de 2020, la borrasca Gloria –amb ones de més de 7 metres enfront de la costa saguntina- va agreujar la situació i va generar la destrucció de les obertures 19 i 20 de la ja malparada estructura.

La APV va encomanar un estudi a FHECOR Ingenieros Consultores després dels temporals i ara ha presentat els seus resultats en els quals troba irrecuperable l'estructura marítima saguntina. Segons aquest informe, després dels enfonsaments el 82% de les obertures van presentar increment de danys; en el 29% de les obertures va haver-hi danys nous després de la DANA de desembre; en el 27% de les obertures va haver-hi danys nous després de la borrasca Gloria. A més, es va produir “l'esgotament de pilotes metàl·lics” en el 12% de les fonamentacions, desplaçaments en el tauler i el 59% dels elements (tauler i pilotes) van presentar increments d'armadures vistes.

Després de l'anàlisi de cadascuna de les peces i elements constructius de l'estructura es determina que “la borrasca Gloria ha pogut comprometre la integritat estructural del pantalà degut a la magnitud extraordinària del fenomen atmosfèric que actuant sobre el pantalà ha produït danys irreversibles en l'estructura”.

Afig el treball d'enginyeria que entre tots dos temporals l'evolució dels danys no ha sigut l'esperable de “un procés de deterioració progressiva com el que es venia observant en les anteriors inspeccions”. En les seues conclusions indica que “a causa de la importància i a l'abast dels danys identificats en el tram 1 del pantalà, sorgits després de la borrasca Gloria, i sobre la base de les evidències exposades en aquesta anàlisi, es conclou que no es pot assegurar la viabilitat estructural d'aquest”.

“Per tot això s'ha de modificar la qualificació de viabilitat estructural del pantalà perquè després de la DANA i la borrasca Glòria els danys que presenten, tant el tauler com les fonamentacions, no poden considerar-se compatibles amb la seguretat estructural i en conseqüència no pot garantir-se la seua seguretat ni plantejar-se una intervenció sobre el mateix que puga garantir-la amb la fiabilitat requerida”.

Nou projecte

Segons ha explicat el president de la APV, Aurelio Martínez, “el Pantalà va ser dissenyat per a ones de fins a 5,5 metres d'altura, i és evident que els últims temporals que està portant amb si el canvi climàtic han superat els 7 metres, causant danys irreparables, per la qual cosa no hi ha més remei que demolir i construir un nou que serà més alt i resistent pensant en els temporals que seran cada vegada més agressius”.

“Complirem amb els compromisos d'inversió relacionats amb el pantalà que signem fa quasi dos anys amb l'Ajuntament de Sagunt, amb l'anterior alcalde i, més recentment, amb l'actual. Perquè el que està signat està signat, i cal complir-ho. Restaurar el pantalà a la seua altura actual tindria poc futur. Cal construir un nou. Som molt respectuosos amb Sagunt i el seu ajuntament”, ha afegit el president de la APV.

La demolició i neteja de les aigües a la qual obligarà la retirada del vell pantalà està pressupostada en 8 milions d'euros que seran a càrrec de la APV. Per al nou pantalà del port de Sagunt, l'Autoritat Portuària de València també té un pressupost de 5 milions d'euros (els contemplats en el conveni). El projecte es desenvoluparà en col·laboració amb l'Ajuntament de Sagunt i combinarà l'ús social, turístic i cultural, en un marc de màxima seguretat per a la ciutadania.

Rebuig de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Sagunt ha comunicat que es mostra disconforme amb la solució de demolir el Pantalà, segons ha manifestat el propi alcalde Darío Moreno. Des de l'executiu local s'ha criticat tant les formes -perquè han conegut l'assumpte pel Consell d'Administració de la APV i no per una reunió bilateral-, i perquè apunten que no es coneix tot l'informe sinó solo les conclusions, per la qual cosa han sol·licitat el document que arribarà la setmana vinent.

Segons les conclusions, el punt de partida de l'informe és l'estudi previ de novembre de 2018 del qual es va extraure que l'estat general de conservació de l'estructura era bastant deficient, si bé es va considerar que podia ser estructuralment viable pel que es va proposar una sèrie d'actuacions urgents. D'altra banda, l'informe apunta que els danys del Pantalà no es van produir per la DANA del passat any que encara que va tindre conseqüències més greus per a la ciutat en la mar no va ser nada extraordinari, sinó per la falta de manteniment que ha patit el Pantalà durant dècades. No obstant això, la posterior borrasca Gloria va provocar danys en la infraestructura que no van tindre a veure amb la falta de manteniment. De totes aquestes conseqüències, l'informe conclou que la infraestructura tal com està concebuda hui dia no és sostenible i es requereix la seua demolició.

Aquest fet, d'una banda canvia totalment l'escenari per a l'Ajuntament que entén que el Pantalà és un element que conservar i invertir per a rehabilitar-lo i cuidar-lo. D'altra banda, tenint en compte el conveni signat entre la APV i el consistori, "es parla d'un projecte de ciutat que traspassa les línies polítiques, per la qual cosa és important que tots els partits polítics arriben a un consens sobre aquest tema ja que no es pot imposar una solució sobre la base d'un informe tècnic, per la qual cosa l'Ajuntament no renunciarà a l'aplicació del conveni en els termes en els quals està signat", adverteixen des de l'Ajuntament.

En aquest sentit, segons l'alcalde de Sagunt es convocarà a tots els portaveus dels partits polítics representats en la corporació municipal a una reunió per a intentar consensuar una línia d'actuació, una vegada es tinga l'informe i així analitzar-lo amb deteniment. Posteriorment se sol·licitarà una reunió oficial amb la APV per a exposar les línies a seguir per l'Ajuntament de Sagunt.

D'altra banda, segons ha explicat l'alcalde, els serveis jurídics de l'Ajuntament ja havien analitzat quins podrien ser els següents passos en cas d'incompliment del conveni i entenent que aquesta comunicació és oficial, "continuarem analitzant les opcions a seguir, com ja va sol·licitar el Ple Municipal".