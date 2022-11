L’Hospital de la Ribera tindrà una nova ressonància magnètica al gener

L’Hospital Universitari de la Ribera comptarà amb una nova ressonància magnètica el mes de gener. Serà la primera vegada que la comarca compte amb un equip de 3 tesles i substituirà a una de les ressonàncies magnètiques de 1,5 tesles que actualment té el centre alzireny.

En concret, l’equip és un Elition S, que ha suposat una inversió de 1,1 milions d’euros. Este és un dels 29 equips de ressonància magnètica que la Conselleria de Sanitat ha comprat per a la Comunitat Valenciana amb càrrec als fons del Pla d’Inversions en equips d’Alta Tecnologia del Sistema Nacional de Salut (Pla Inveat) i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea Next-Generation EU.

La incorporació d’esta ressonància d’última generació se suma a la que l’Hospital d’Alzira va adquirir l’any 2020 i suposa fer un salt qualitatiu en la dotació tecnològica del centre, amb importants avantatges tant per als pacients com per als professionals.

Així, la nova ressonància permetrà obtindre imatges més definides i realitzar estudis més ràpids, la qual cosa incrementarà el nombre de proves radiològiques que l’Hospital de la Ribera podrà realitzar en el futur.

De la mateixa manera, el nou equip ofereix la possibilitat de realitzar estudis que fins al moment no es podien fer a l’Hospital de la Ribera, com per exemple, estudis funcionals cerebrals o estudis de cossos complets amb difusió, que permeten conéixer radiològicament el progrés de determinades malalties.

L’Hospital d’Alzira ja ha començat els treballs d’adequació de l’espai on anirà situada la nova ressonància magnètica i ha començat a desmuntar l’equip al qual substitueix, deixant en funcionament una de les dues ressonàncies amb què compta el centre.

Més dotació tecnològica

Junt a això, l’Hospital de la Ribera ha començat també els treballs d’adequació i d’ampliació dels espais que albergaran el nou angiògraf vascular i la nova gammacàmera que el centre hospitalari també incorporarà en virtut al Pla Inveat. Estos equips han suposat una inversió de més de 805.000 euros i més de 695.000 euros, respectivament.

Així mateix, està previst que la setmana vinent s’inicien els treballs d’ampliació de l’actual Servei de Radioteràpia de l’Hospital d’Alzira. Estos treballs permetran construir l’àrea que albergarà el tercer accelerador lineal amb què comptarà la comarca de la Ribera i condicionar l’espai per a substituir un dels dos acceleradors lineals que existeixen actualment. Tots dos equips també han estat adquirits amb càrrec al Pla Inveat i han comptat amb una inversió de més de 2,2 milions d’euros.

Dependent del Ministeri de Sanitat, el Pla Inveat té com a objectiu renovar el 100% dels equips diagnòstics i de tractament que tinguen més de 12 anys d’antiguitat i els acceleradors lineals i equips de tomografia automatitzada (TAC) de 10 i 11 anys.

Està previst que tots els equips adquirits per a l’Hospital d’Alzira, que suposaran una important dotació tecnològica d’avantguarda per a la comarca, entren en funcionament en 2023.