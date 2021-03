L’oposició de Canals aprova una moció per retirar la retribució a l’equip de Govern per no presentar pressupostos

L’oposició de Canals ha aprovat una moció per la qual es proposava la retirada de les retribucions salarials dels regidors que formen part de l’equip de govern, amb l’argument de que encara no s’ha aprovat el pressupost de 2021.

La proposta, presentada pels dos regidors no adscrits ex de Ciudadanos, va obtindre el suport de PSPV i PP, és a dir, una majoria de 10 vots contra els negatius de Compromís i Canals en Moviment, que en sumen 7.

Des del govern municipal s’afirma que la moció és “il·legal” i que així ho fa constar un informe del secretari de l’ajuntament. A més a més l’alcaldessa Mai Castells (Compromís) ha assegurat que aquesta moció s’ha presentat amb motivació “personal. No obstant Castells afirma que tant ella com el seu equip “seguirem treballant amb serietat i compromís, tal com hem estat fent fins ara, per a dur endavant una gestió responsable en aquests temps de pandèmia, i per a fer realitat un model de poble més proper a la gent, en especial a aquella que més ho necessita”.

Per la seua part, Vicent Tornero (Canals en Moviment), tinent d’alcaldessa, afegeix que “possiblement, i així ho sentim, hem pecat de crèduls. En el nostre ànim sempre ha estat el consens i voler arribar, des de la sinceritat, a un punt d’enteniment en què totes i tots, govern i oposició, tinguérem cabuda. La confiança i la veritat han estat sempre en l’ADN d’aquest equip de govern”.