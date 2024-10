Les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó superen en els primers nou mesos de l'any els ingressos de tot el 2023

Els Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó han superat en els primers nou mesos d'aquest 2024 els ingressos de tot l'any 2023. Uns números “boníssims” i que “són fruit de la gestió que s'està realitzant des de l'empresa pública i des de l'ajuntament”, tal com ha explicat el conseller delegat de Emsevall i regidor de Turisme, Javier Ferreres. Aquestes dades tan positives coincideixen amb les bones previsions per a aquests dies festius d'octubre.

En els tres primers trimestres d'enguany s'han venut 211.978 entrades per a la visita clàssica amb barca; mentre que l'any passat en el mateix període es van vendre 188.396. Aquestes dades suposen un augment del 12,5%, atés que s'han venut 23.582 accessos més. Quant a les activitats complementàries (fotografies, Singin’ in the cave i espeleokayak), enguany s'emporten 36.089 tíquets i l'any passat van ser 29.339. L'increment és del 23%, amb 6.750 entrades venudes per a aquests serveis.

Ferreres ha apuntat que l'obertura del quiosc Ca Cova ha sigut “un revulsiu per al paratge, perquè molta gent ha trobat un punt de referència en el qual prendre alguna cosa durant l'estiu i sobretot en les activitats nocturnes com els balls o els concerts”. Així, els beneficis des que va obrir al juliol són de més de 3.000 euros. Aquest servei públic supleix la falta d'oferta privada en els horaris en els quals els Coves de Sant Josep estan tancades i “ja estem treballant per a adaptar l'obertura a l'horari d'hivern”.

Un altre dels nous productes que s'han estrenat aquest estiu ha sigut Cova, la mascota dels Coves de Sant Josep. Com ha destacat l'edil, aquest llançament del peluix en dues grandàries “ha sigut un èxit rotund” i des del mes de juliol (es va posar a la venda alhora que va obrir el quiosc) s'han vingut 1.054 unitats.

Tendència a l'alça

Aquestes xifres indiquen que “la tendència dels Coves de Sant Josep és a l'alça”. De fet, les expectatives per al que queda d'any “són molt positives” i des de Emsevall i l'Ajuntament es continuarà apostant “per aquesta línia d'augmentar els beneficis però sense sobreexplotar el recurs natural”. En aquest sentit, Ferreres ha recordat que el tancament de la cova es produeix abans que fa uns anys “perquè tinguen més temps per a respirar i eliminar CO₂ perquè hem de cuidar i protegir l'entorn”.

Gràcies als beneficis dels Coves de Sant Josep s'ha començat a impulsar “un gran complement a aquesta oferta turística” amb una inversió de 2,5 milions d'euros: la transformació de les antigues piscines d'estiu en un parc aquàtic perquè també el puguen gaudir els vallers i valleres. Actualment s'està realitzant la valoració de les quatre ofertes que s'han rebut per a redactar el projecte definitiu.

Dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, també s'invertiran 2 milions d'euros a connectar el Paratge de Sant Josep amb el nucli urbà, renaturalitzar el párquing, adequar l'entorn de l'aqüeducte i convertir l'antiga Fàbrica de la Llum en un museu.