El millor punt de la Comunitat Valenciana per veure balenes es troba a la Marina Alta: 61 exemplars en 2024

Cada primavera “les balenes migren des de la mar de Ligúria del Sud (Itàlia), on pugen cada any a alimentar-se, cap a l'oceà Atlàntic, buscant aigües més fredes i tracen una línia recta fins a la nostra costa en el seu viatge”.

Així ho explica Toni Martínez, el responsable del servei de Guardacostes de Dénia. Els caps de Sant Antoni i de la Nau, són punts clau en la navegació dels rorquals, podent observar-se molt prop de les costes de Dénia i Xàbia.

Aquesta costa de la Marina Alta s'ha convertit així en un lloc privilegiat per a albirar balenes d'aleta (rorqual comuna), degut en gran part a l'existència de la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni, que és una zona protegida entre Dénia i Xàbia.

El rorqual comú és l'espècie animal més gran de la mar Mediterrània. Juga un paper fonamental en el funcionament de l'ecosistema mobilitzant nutrients. Durant els últims quinze anys, ha augmentat considerablement l'albirament de balenes, segons Martínez “perquè ara hi ha més ulls vigilants que abans”.

La UPV porta des de 2020 estudiant els moviments migratoris d'esta espècie en el marc del projecte Cap Rorcual, que va comptar amb el suport de la fundació Biodiversitat de Miteco, amb l'investigador científic Eduardo Belda al capdavant. Gràcies a aquest projecte i a la col·laboració amb altres projectes i entitats com el Projecte Rorqual, el catamarà de l'associació Edmaktub, dirigit per Eduard Degollada, l'associació de voluntaris Eucrante, l'Ajuntament de Dénia, i el servei de Vigilància Marítima de la Generalitat, entre altres, hui es pot començar a saber quines són les seues zones d'alimentació al Mediterrani, i traçar part del seu recorregut.

Després de passar per les costes de Dénia, es dirigixen a l'oceà Atlàntic per l'Estret de Gibraltar, per a encaminar-se cap al nord per les costes de Portugal fins a Galícia i la mar Cantàbrica. “Queden moltes incògnites per conéixer com quants rorquals del Mediterrani migren a l'Atlàntic, quan tornen, si existixen zones de reproducció, quines són les zones d'alimentació des de la tardor a la primavera. Sent l'animal més gran que podem trobar en el xicotet Mediterrani és sorprenent el poc que encara sabem d'este animal”, ha manifestat Eduardo Belda.

Enguany, els primers albiraments s'han avançat al mes d'abril, quan l'època normal és entre maig i juny, i fins al mes de setembre es pot arribar a veure a algun exemplar encara de pas. En 2023, van quedar registrats 97 rorquals en el tram que va des de la platja de Les Deveses fins a Xàbia, fins i tot en alguns casos fins al Cap de la Nau. En alguns casos, com ha indicat Martínez, les balenes s'han acostat tant a la costa de Dénia, que “fins i tot pots ser a la terrassa d'algun restaurant en primera línia de Les Deveses o de Les Rotes i tindre la sort de veure balenes. A veure en què un altre lloc el món pots gaudir d'este privilegi!”. “En el que portem ja d'any, s'han albirat 61 rorquals, a més d'un rorqual aliblanc i diversos dies, s'ha pogut albirar dofins mulars. Entre Edmaktub i la UPV s'han pogut foto-identificar uns quaranta individus i hi ha vàries 'recaptures' d'anys anteriors a Dénia i en les costes del Garraf”, ha destacat Belda.

Des de l'observatori terrestre de la Torre del Gerro en Les Rotes, l'associació Eucrante, dirigida per Blanca Feliu, juntament amb l'Ajuntament de Dénia, organitzen un servei de voluntariat per a l'albirament de cetacis. És la millor ubicació en terra per a observar i advertir el pas de les balenes. S'organitzen dos torns al dia, un al matí (de 6.30 hores a 11.00 hores) i un altre a la vesprada (de 17.00 hores a 21.00 hores). Cada torn té un responsable de l'organització que s'encarrega d'explicar als voluntaris de cada torn (màxim 4 per torn) com albirar rorquals i perquè Dénia s'ha convertit en un punt clau per al seu monitoratge.

“Enguany portem ja 155 persones inscrites i encara que inicialment es va anunciar fins al 15 de juliol, hem decidit ampliar-ho fins al 26 de juliol. Entre la col·laboració de la ciutadania i el voluntariat, esta temporada 2024 s'han albirat ja més de 60 rorquals comuns passant per les costes de Dénia”, ha destacat Feliu.