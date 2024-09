El Ministeri de Medi Ambient confirma la seua intenció de desviar el barranc de la Saleta d'Aldaia

L'alcalde d'Aldaia, Guillermo Luján, s'ha reunit aquest dimecres a Madrid amb el secretari d'estat de Medi Ambient, Hugo Morán, amb l'objectiu de confirmar la predisposició del govern d'Espanya a culminar el projecte de desviament del barranc de la Saleta.

Des del Ministeri han traslladat a l'alcalde la seua decisió d'agilitzar aquest projecte que ja es troba en l'última fase prèvia a la licitació de les obres. Així mateix, el passat 5 de juliol Luján va mantindre una trobada amb la directora general de l'Aigua, Sabina Goretti, i amb Miguel Montañana, subdirector general d'Avaluació Ambiental i Paisatge, tots dos en representació de la Conselleria de Medi Ambient, els qui li van traslladar la seua vocació de no bloquejar el projecte.

En aquest sentit, al final de la reunió, Luján va manifestar que “des de l'Ajuntament estem en permanent contacte amb les dues parts implicades en l'execució del desviament, Conselleria i Ministeri, i els dos ens han confirmat la seua intenció de tirar-ho avant, per això tornem a Aldaia prudents i cauts, però esperançats, i sobretot agraïts a totes dues administracions per la seua disposició a agilitzar aquest projecte tan necessari per al nostre poble”.