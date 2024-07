Moixent, Vallada i la Font de la Figuera s'uneixen per prestar conjuntament serveis de la policia

Moixent, Vallada i la Font de la Figuera han celebrat la reunió de la seua primera comissió mixta per coordinar el projecte d'associació per la prestació conjunta de determinats serveis policials entre els cossos de la Policia Local.

Aquest projecte s'impulsa després de la resolució positiva rebuda per part de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).

I és que les tres localitats veïnes han acordat, després de mesos de treball realitzat, l'objectiu de prestar-se auxili immediat i amb caràcter urgent, sempre a requeriment dels agents de policia local d'un dels municipis associats, per garantir una prestació òptima que vetle per la pròpia integritat física dels agents i dels ciutadans davant situacions sobrevingudes en moments puntuals.

La finalitat, com a municipis limítrofs, no se centra solament a rendibilitzar els mitjans materials, sinó també en quant als recursos econòmics i humans, així com l'eliminació d'intervencions amb patrulles unipersonals per a atendre la demanda de les localitats.