Morella comença la restauració de l'aqüeducte gòtic del segle XIV

L'Ajuntament de Morella ha iniciat els tràmits per a restaurar l'aqüeducte del segle XIV. El projecte impulsat pel consistori pretén recuperar tot el monument, el qual compta amb molts trams en mal estat on s'han produït solsides i despreniments de les pedres que el formen. Així, este es desenvoluparà per trams en diferents actuacions i la primera serà al tram aeri de Santa Llúcia més pròxim al poble.

Esta primera obra tractarà de tornar parets caigudes i impermeabilitzar els coronaments del monument per a impedir que continue caient en un xicotet tram prop de Morella. L'Ajuntament ja ha aconseguit els diferents permisos de cultura per al projecte que es finançarà amb una subvenció de presidència de la Generalitat Valenciana de 53.572,83 euros al 100%. A més, des del consistori morellà s'estudien altres ajudes que permeten continuar amb el projecte total i, a poc a poc, recuperar el monument que va des de la font de Vinatxos fins a Morella. També es pretén millorar els voltants de l'aqüeducte i, per exemple, canviar l'aparcament enfront del monument de Santa Llúcia.

L'alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, ha destacat que “l'aqüeducte de Morella és un monument molt oblidat i compta amb molts trams en mal estat que cal recuperar com una part molt important del patrimoni del poble que no ha rebut un euro d'inversió en 30 anys. És aquella infraestructura que va donar a beure a la ciutat durant més de sis segles i ja toca cuidar-lo i valorar-lo, s'han perdut molts trams i ara porta dècades sense rebre cap intervenció perdent algun dels trams existents tant de la part aèria com de la soterrada, anem a intentar revertir esta situació”.

L'edil ha explicat que “tenim la intenció de restaurar tots els trams que queden de l'aqüeducte que històricament anava des de la font de Vinatxos fins a Morella i fer-ho a poc a poc, però sense deixar-ho i amb les diferents ajudes disponibles” i ha afegit que “ja va ser una vergonya que al voltant de mig quilòmetre d'este monument es destruïra amb motiu de la construcció de l'N-232 en el tram superior de la Pedrera on ningú va fer res per impedir esta barbaritat. Això va passar fa tan sols tres dècades quan ja hauríem d'haver tingut consciència patrimonial”.

L'aqüeducte de Morella és un monument d'estil gòtic que es va començar a construir al segle XIV i va finalitzar al XV tot i que ha tingut reformes estructurals en els següents segles. Esta infraestructura hidràulica servia per a abastir Morella d'aigua des de la font de Vinatxos i compta amb diferents trams soterrats en túnels, així com dos aeris. Un d'ells, de la Pedrera, té 120 metres de llargària i més de 10 d'alçada formats per arcs de diferents estils des dels gòtics fins als de mig punt i l'altre en Santa Llúcia comptava amb 300 metres de llarg dels quals actualment queden la meitat.