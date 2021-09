Oberta al trànsit la variant de Bétera que evita el pas de 12.000 vehicles diaris pel municipi

Aquest dijous s'ha posat en servei la variant de Bétera, un traçat de cinc quilòmetres en el qual la Diputació de València ha invertit 15 milions d'euros per a desviar el pas de 12.000 vehicles diaris pel nucli urbà del municipi, evitant el col·lapse i millorant la seguretat viària.

En paraules del diputat de carreteres, Rafa García, present durant l'obertura al trànsit de la via, “esta obra ha sigut àmpliament reivindicada pels usuaris i per les veïnes i veïns de Bétera, als quals el nou traçat, que connecta dos punts de la CV-310 sense necessitat de travessar els carrers de la localitat, evitarà incomoditats i sobretot reforçarà la seguretat en el nucli urbà”. L'actuació de l'àrea provincial de Carreteres, la més ambiciosa dels últims anys, generarà nous itineraris per als vianants i ciclistes en una zona molt transitada per estos usuaris. “L'obra comunica diversos municipis amb unes òptimes condicions de circulació, vertebrant el territori, i soluciona un problema d'incomoditat i inseguretat, però a més és integrada i sostenible”, afig García.

El responsable d'Infraestructures de la Diputació ha estat acompanyat per alcaldes i alcaldesses de la comarca, la diputada provincial Rocío Gil i els diputats Ramiro Rivera, Ximo Segarra i Jesús Gimeno. Al costat de l'alcaldessa de Bétera, María Elia Verdevío, l'alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, l'alcaldessa de Serra, Alicia Tusón, l'alcalde d'Olocau, Antonio Ropero, i el diputat Segarra, alcalde de Benaguasil, ha recorregut el nou traçat que, com ha recordat Rafa García, “ha tingut en compte la restauració paisatgística de l'entorn, amb l'enjardinament dels talussos, marges i glorietes i la plantació d'arbustos autòctons de la zona mediterrània”.

L'obra

El nou tram discorre pel marge nord-est del nucli urbà de Bétera. Les obres es van iniciar al desembre de 2019 amb el moviment de terres i el condicionament de l'esplanada, després de la qual cosa es va procedir a la construcció de quatre ponts i tres passos inferiors necessaris per a salvar la línia fèrria i els barrancs del Carraixet i Portaceli, així com connectar els camins i vies existents en el traçat.

El director d'obra, Javier Bustos, ha destacat el temps d'execució, “tres mesos menys del que estava previst”, però sobretot la qualitat del nou traçat, que compta amb “un microaglomerat fonoabsorbent i drenant en la rodadura que disminuïx la contaminació acústica i s'engul l'aigua que és expulsada fora de la calçada”, i la integració paisatgística i cultural amb l'entorn mitjançant “la via de ciclovianants, la plantació d'espècies arbòries autòctones, l'enjardinament de les glorietes i un mirador en una d'elles amb vista a la Torre Bofilla, un dels elements patrimonials de Bétera”.

L'empresa Bertolín ha sigut l'encarregada d'executar un projecte que inclou quatre glorietes que, al costat de les vies de servei laterals, proporcionen el control total dels accessos a la carretera. La calçada té un ample de 12 metres, amb dos carrils per sentit de tres metres cadascun i vorals-bici de dos metres a banda i banda. També consta d'una via de ciclovianants segregada i protegida de 2,5 metres d'amplitud en el marge esquerre.

L'equip de govern de Bétera i empresaris de la localitat s'han desplaçat fins a la glorieta en la qual finalitza esta primera fase de l'obra, en l'encreuament amb la CV-310 en direcció a Nàquera, per a recórrer per primera vegada una infraestructura “reclamada per tots els governs locals, sense distinció de colors, i que gràcies a la implicació de la Diputació ens permetrà créixer, no sols a Bétera sinó també a altres pobles de la comarca que han lluitat per aconseguir que es fera esta carretera”, ha assenyalat la màxima responsable local, María Elia Verdevío.

Segona fase a punt

Una vegada oberta al trànsit la primera fase de la Variant Nord de Bétera, els responsables provincials ultimen la licitació de la segona fase del projecte. La seua posada en marxa està prevista per a principis d'any amb una inversió de 3.640.000 euros i un termini d'execució de sis mesos.

El titular de Carreteres, Rafa García, ha explicat que el traçat de la segona fase de la Variant de Bétera té una longitud aproximada de 950 metres, des de la quarta glorieta executada en la primera fase de l'obra fins a l'existent en la CV-333 en la carretera que conduïx a Olocau. L'objectiu d'esta segona fase és “ampliar la intersecció giratòria per a establir totes les connexions necessàries entre la nova variant i la CV-333, inclòs l'accés a la urbanització La Masia”, ha detallat García, qui apunta que l'actuació permetrà també un accés més directe a la base militar de l'OTAN sense necessitat de travessar els carrers de Bétera.