Onda es declara 'ciutat lliure de residus' després d'anunciar el segellament definitiu de l'últim abocador

Després de dues dècades acollint i enterrant el fem d'un terç de la província de Castelló (46 municipis), ampliar l'abocador fins a l'equivalent a set camps de futbol i frenar la construcció d'un nou macro abocador i incineradora d'animals morts, Onda serà ciutat lliure de residus. Així ho ha anunciat aquest dijous la pròpia alcaldessa, Carmina Ballester, al costat del president de Reciplasa, Sergio Toledo, després d'aconseguir una inversió històrica de 2,7 milions d'euros, aprovada per unanimitat en l'últim consell d'administració, destinada a escometre les obres del segellament definitiu i complet de l'abocador d'Onda.

Aquesta actuació, que se centra en el got B i que té un període d'execució de 62 setmanes, evitarà el filtrat d'aigua procedent de les precipitacions i la seua contaminació a través de la massa de residus, la qual cosa provoca lixiviats, és a dir, fluids perjudicials per al medi ambient.

“Hui és un dia històric perquè celebrem una gran notícia que mereixia Onda i que garanteix que mai més s'enterrarà un gram de fem en la nostra terra. Amb el segellament, sumem salut i seguretat per a tots els onders en acabar amb el perill de contaminació i d'arrossegament de residus cap al riu en dies de pluja”, ha destacat Ballester, qui també ha agraït al president i a tot el consell d'administració per “prioritzar aquesta inversió i sumar-se al projecte d'Onda lliure de residus”.

Aquesta actuació s'emmarca dins de la inversió total de 4,5 milions d'euros que va aprovar l'empresa pública Reciplasa amb l'objectiu de guanyar en eficiència, millorar el servei que presta als municipis que la integren i reduir l'impacte mediambiental en les seues diferents instal·lacions situades a Onda i Almassora. Les obres es posaran en marxa de manera imminent.

A més, la primera edil i també vicepresidenta de Reciplasa, ha recalcat que “el nostre objectiu final és que a llarg termini es desenterre tot el fem que s'ha depositat ací durant dues dècades, que es tracte, que es faça innòcua, que s'utilitze la tecnologia perquè se l'emporten on siga necessari i la puguen convertir en combustible. I, així, en aquestes grans conques, que són ferides obertes en la nostra terra, es poden plantar boscos i recuperar el valor natural. Aquest és el nostre compromís amb Onda i continuarem lluitant-lo dia a dia, de la mà de Reciplasa, mentre estiguem al capdavant del govern municipal”.

Cronologia

Carmina Ballester ha recordat que el primer abocador es va autoritzar en 1998 i després, una vegada reblit, la seua ampliació en 2009. L'extensió total d'aquests terrenys on s'han enterrat tones de residus equival a un total de set camps de futbol.

Després, en 2019 es va deixar d'enterrar fem en quedar-se sense espai de nou i, com a solució, es va projectar un nou macro abocador i incineradora d'animals morts, el que va provocar el rebuig unànime de la societat ondense i el treball de l'actual govern municipal per a aconseguir la seua paralització.

“Aconseguim que Onda no es convertira en el principal abocador de la província. Sempre he defensat que eixa generositat que ha tingut Onda durant més de dues dècades enterrant els residus de 46 municipis ara li toca exercir a un altre poble. I Onda ha de mirar cap avant, perquè volem deixar a les generacions esdevenidores una terra més verda, sostenible i cicatritzar aquestes ferides obertes en el nostre terme municipal”, ha concluído l'alcaldessa.

Per part seua, Sergio Toledo ha agraït, d'una banda, a l'alcaldessa d'Onda “la seua bona disposició per a facilitar aquesta fructífera col·laboració entre l'Ajuntament i Reciplasa” i, d'altra banda, “a les veïnes i veïns d'Onda per la seua paciència i comprensió amb Reciplasa i la seua solidaritat amb totes les persones que viuen en tots els municipis als quals prestem servei des d'aquesta planta”.

“Podeu comprovar que estem en un entorn aïllat i en el qual s'han adoptat mesures de tota mena perquè el treball tan necessari de tractar els residus que es generen en els municipis del nostre entorn tinga el mínim impacte possible en la vida de totes les veïnes i veïns, especialment els d'Onda”, ha afegit el president de l'empresa pública.