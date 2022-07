Ontinyent habilitarà un nou centre intergeneracional en un edifici en desús de 14 pisos

L’Ajuntament d’Ontinyent ha iniciat el procés de licitació per a les obres del nou centre intergeneracional del carrer Delme, al barri del Poble Nou, que ocuparà un bloc de cases actualment en desús, amb un pressupost consignat de 1,4 milions d’euros i cofinançat al 50% per fons europeus. Segons s’ha fet públic a les bases de licitació publicades a la plataforma de contractació de l’Estat, el termini d’execució dels treballs serà de 15 mesos una vegada adjudicats i les empreses interessades tenen de termini fins al pròxim 8 d’agost per a presentar les seues respectives ofertes.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava l’interés d’un projecte “on no sols anem a crear 2 plantes de centre social, d’oci i cultura, sinó també altres 2 amb habitatges per a gent jove i també persones majors que visquen a soles i que així podran tenir no sols una vivenda sinó també un lloc on conviure. Volem que siga sobretot un espai de convivència”. El nou centre intergeneracional s’emplaçarà en un edifici de 750 metres quadrats de titularitat municipal, que actualment comprèn un bloc de cases sense ús en els números 1,3 i 5 del carrer Delme, dividit en catorze pisos d’entre 30 i 164 metres quadrats d’extensió i un magatzem de 23 metres quadrats.

En concret, segons es detalla a la documentació del projecte d’obra, l’edifici donarà resposta al programa d’activitats plantejat per l’Ajuntament actuant com a pol d’atracció intergeneracional el que permetrà la dinamització social de la zona. El mateix es configura mitjançant dos accessos independents: un des del carrer Delme 3 per a l’ús dotacional desenvolupat en la planta baixa i primera; i un altre des del carrer Delme 1 per als habitatges de les plantes segona i tercera. Aquest accés albergarà els serveis comuns i cambres d’instal·lacions. L’ascensor adaptat situat estratègicament, serà compartit entre els dos usos principals i serà el que discrimine el trànsit.

L’ús intergeneracional es desenvolupa en la planta baixa i la primera, connectades per escala i ascensor adaptat i incorporant el pati posterior com a extensió dels espais construïts. La planta baixa es destina a centre cívic distribuït de manera que pot organitzar-se una cartera completa de serveis socioculturals per a qualsevol persona del barri. La planta primera es destina a espai jove amb la reserva de funcions prevista en el programa i una flexibilitat de compartimentació que s’adapta a multitud d’activitats i aforaments. Es projecten lavabos adaptats i una habitació de neteja en cada planta. Finalment, les plantes segona i tercera seran les destinades a l’ús residencial.

El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, posava de relleu “la utilitat de destinar els fons europeus a accions com aquestes, contemplades i amb cabuda al programa EDUSI per tal de dur a terme els objectius del mateix, que Ontinyent evolucione amb Europa”, concloïa.