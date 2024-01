Ontinyent manté en 2024 la gratuïtat del bus urbà després de multiplicar per sis el nombre usuaris en quatre anys

La gratuïtat del bus urbà a Ontinyent ha multiplicat per 6 la xifra de persones usuàries anuals. Abans de la gratuïtat posada en marxa per l’Ajuntament el 1 de gener de 2020, era una mitjana de 30.000 usos del bus els que es registraven pagant tiquet. Eixe primer any, tot i la pandèmia, es va quasi triplicar l’ús, en 2021 es va superar les 120.000 persones usuàries i en 2023 s’han registrat 180.000, multiplicant per 6 els usos d'abans de ser gratuït.

En vista de la bona acollida, i la progressió en el seu ús, l’Ajuntament d’Ontinyent va a augmentar l’aposta per millorar i ampliar el servei. El regidor de Transport, Jordi Vallés, destacava que “és un nou pas en l’aposta del Govern d’Ontinyent per la mobilitat sostenible. L’acollida a la gratuïtat del servei ha estat extraordinària, especialment per sectors com dones, gent gran i menors, el que confirma que estem ajudant a desplaçar-se a gent que té dificultats per a fer-ho, a més evidentment de contribuir a la reducció d’emissions i la descongestió del trànsit”.

Així, s'està treballant en el plec de condicions per a la licitació del canvi de marquesines i digitalització de les mateixes, i ampliació de les parades de bus. Un plec que previsiblement eixirà en gener per un import màxim estimat de 450.000 euros, subvencionats per la Diputació de València. S’actuarà en totes les marquesines (11) i es crearà almenys una de nova al polígon, on s’ampliarà el servei quan es compte amb els nous busos. La previsió és que siguen més. Les marquesines estaran informatitzades i avisaran del temps restant per al pas del bus, la millora anirà aparellada a actuacions de reurbanització.

La ciutat tenia fins l’any passat 3 busos, i es va adquirir un quart en 2023. Ara mateix es compta amb 2 autobusos en ús a les 2 línies existents, són 2 microbusos de baixes emissions adquirits en 2021, amb capacitat per a 35 persones cadascun i personalitzats per afavorir l’ús per persones majors o amb mobilitat reduïda. El tercer és altre microbús de suport necessari per a la línia (per a reparacions, canvis etc) i 1 de major tamany que és el més vell i que sols s’utilitza puntualment.

Per poder millorar el servei i crear i poder atendre adequadament la tercera línia, s’està treballant en la licitació d’altres 2 busos urbans. Esta licitació serà en la primera meitat de 2024, i com que es tardarà de 9 a 12 mesos en rebre el bus una vegada s’haja tret endavant la licitació i s’haja adaptat els vehicles, el cost estimat (d’entre 500 i 600.000 euros) estarà al càrrec del pressupost de 2025, esperant-se comptar també amb el suport de la Diputació de València. Quan es compte amb estos 2 busos es podrà posar en marxa la tercera línia i retirar el bus més vell. La tercera línia permetrà accedir a empreses i supermercats dels polígons i també al nou hospital, al qual es pot accedir ara mateix amb una modificació de la línia 2.

Jordi Vallés remarcava que “Ontinyent va ser pionera en una aposta a la que que després s’han sumat altres entitats i ajuntaments. Ara volem seguir marcant el camí fent un altre pas per potenciar una mobilitat a l’abast de totes i tots, còmoda i sostenible”, concloïa.