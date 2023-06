Dos partits independents pacten el govern d'Oliva i deixen fora a Compromís, PSPV i PP

A la segona ha anat la definitiva. Projecte Oliva (PRO) aconseguirà l'alcaldia de la localitat de la Safor després d'arribar a un acord amb l'altra formació independent que entra al ple municipal, UCiN, per la qual cosa sumaran els 10 i 2 regidors que van aconseguir respectivament, superant la majoria absoluta a l'ajuntament.

La candidata de Projecte Oliva Yolanda Pastor, s’ha reunit amb totes les formacions polítiques que han aconseguit representació al ple assenyalant que cabia la possibilitat de conformar un govern en minoria perquè no hi havia possibilitat d'una majoria absoluta alternativa que ho impedira. No obstant Pastor ha manifestat que “cal garantir l’estabilitat amb una majoria plenària suficient per fer-ho possible”, per la qual cosa s'ha arribat a un acord amb UCiN.

Yolanda Pastor ha manifestat que “per a nosaltres és molt important garantir l’estabilitat política de la ciutat. Un govern més discret, que prenga decisions importants i reforme l’administració local amb amplis acords i consensos que ho facen possible. Així hem conformat un acord de govern amb UCIN i estenem la mà, com els hem dit personalment a tots els portaveus”.

Salvador Llopis, d'UCiN, ha agraït l'elecció de la formació independent per conformar govern i ha destacat que proporcionaran estabilitat. Tots dos també han destacat que han estat les úniques formacions que han crescut respecte a les últimes eleccions.

Amb aquesta situació, mentre els partits independents conformaran govern, seran Compromís, PSPV i PP els que estaran a l'oposició tots tres junts.