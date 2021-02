Picassent i Montserrat acolliran els primers projectes 'agro-fotovoltaics' d'Espanya: plaques solars en altura sobre camps cultivats

Picassent i Montserrat seran les primeres localitats valencianes, però també espanyoles, que albergaran projectes 'agro-fotovoltaics'. Aquest innovador model suposa combinar cultius agrícoles amb panells solars en altura, que s'instal·len sobre les plantacions. D'aquesta manera, s'aconsegueix millorar l'eficiència en l'ús de terrenys, al mateix temps que es genera energia que permet proveir no sols les necessitats dels agricultors, sinó d'usuaris situats en un radi de 50 quilòmetres de la planta productora. S'uneix, així, la tecnologia energètica més avançada, sostenible i econòmica amb l'agricultura tradicional.

Transició Energètica Solar (Tranesol), empresa centrada en el desenvolupament de projectes fotovoltaics, i Sapiens Energia, cooperativa sense ànim de lucre especialitzada en la creació i gestió de comunitats energètiques, s'han aliat per a promoure aquests primers projectes agro-fotovoltaics que es gestionaran sota la fórmula de comunitat energètica.

En una primera fase el projecte de Picassent tindrà una potència instal·lada de 1,5 MW, i el de Montserrat d'1 MW. Permetran proveir les necessitats energètiques d'uns 500 usuaris per projecte, tant particulars, com a empreses i organismes i instal·lacions de titularitat pública. En tots dos casos, la potència podria ampliar-se en una segona fase.

Les entitats promotores preveuen iniciar la construcció de les dues primeres instal·lacions abans de l'estiu i que estiguen operatives, produint energia solar, a la fi de 2021. La construcció s'ha confiat a l'empresa valenciana Enginyeria i Desenvolupaments Renovables (Inderen), companyia amb més de 10 anys d'experiència en aquesta mena de projectes

Els projectes agro-fotovoltaics de Picassent i Montserrat han sol·licitat ajudes gestionades pel IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, adscrit al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) per als projectes de comunitat d'energies renovables, cofinançades amb Fons FEDER de la Unió Europea. La resta de la inversió es cobrirà amb les aportacions dels usuaris que s'unisquen al projecte com a socis de la comunitat energètica -a través de la cooperativa Sapiens Energia- i d'inversors, particulars i institucionals, interessats a participar en projectes amb impacte positiu en termes socials i mediambientals i amb rendibilitat garantida. A més, estan oberts al fet que empreses amb preocupació pels seus impactes socials i en el medi ambient s'unisquen.

Es tracta, a més, dels primers projectes de comunitats energètiques d'energies renovables (CER) en alta tensió que es desenvolupen a Espanya.

Ricardo Romaguera, conseller delegat de Tranesol, subratlla que “les instal·lacions que estem impulsant al costat de Sapiens Energia a Picassent i Montserrat permeten iniciar a Espanya el desenvolupament d'una fórmula que ha sigut implantada, amb èxit, en països d'Àsia -com el Japó, Vietnam o Taiwan-, Amèrica -Xile- i Europa -com França, Bèlgica o Alemanya-. Aquest model permet avançar en els objectius d'aportació de les renovables al mix energètic marcats pels acords multinacionals, atés que la capacitat de producció és molt major que les instal·lacions sobre coberta en municipis i, al mateix temps, planteja noves oportunitats de rendibilització de les terres, en un context de pressió de preus per als productors agrícoles i falta d'oportunitats laborals”.

“El desenvolupament d'aquests projectes sota la fórmula de comunitat energètica permet avançar en la construcció d'un sistema descentralitzat, participatiu, eficient i sostenible, que contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. La propietat i la gestió de les instal·lacions està en mans dels usuaris que aconsegueixen, al mateix temps, beneficis directes en termes d'estalvis en la seua factura energètica anual i convertir-se en impulsors d'impactes socials i mediambientals positius en el seu entorn; en agent de canvi cap a un nou model més just i sostenible per a tots”, afig Juan Sacri, cofundador i president de Sapiens Energia.