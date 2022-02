El port de Sagunt dispara la seua activitat en 2021 amb un creixement del 25% beneficiat especialment per la crisi del gas

El port de Sagunt ha tancat l'exercici de 2021 amb un increment del 25,13% en total respecte de l'exercici anterior, marcat per la pandèmia. Aquest creixement especialment ha estat marcat pel sector de l'energia, que ha mogut dos milions de tones i ha crescut un 57% en comparació a l'any anterior. Dins d'aquest increment s'assenyala especialment el gas (que suposa el 99% del total), ja que amb el tancament del gasoducte d'Algèria pel conflicte d'aquest país amb el Marroc -territori per on passa la canalització que arriba a Espanya-, ha provocat un increment del transport del gas amb vaixell a les plantes regasificadoras espanyoles, entre les quals es troba la de Sagunt.

En global les mercaderies han superant els 7,5 milions de tones i els 57.000 TEUs (contenidor estàndard de 20 peus) respecte a 2020, segons recull el Butlletí Estadístic de l'Autoritat Portuària de València (APV). L'activitat en el recinte saguntí no sols ha millorat respecte a l'any 2020 marcat per la COVID-19, també l'ha fet respecte a 2019. En concret, el trànsit total en relació amb l'any pre-pandèmia ha crescut un 8,11% i els contenidors un 7,93%.

El creixement s'ha donat tant en el granel líquid (+50,66%), granel sòlid (+2,67%), mercaderia no containeritzada (+17,93%) i la containeritzada (+21,33%). En comparació amb 2019, l'activitat augmenta un 8,12% i han incrementat tots els productes excepte la mercaderia que no arriba per contenidor que descendeix en 2021 un 3,88% respecte a l'any anterior a la pandèmia.

D'altra banda, en 2021 han arribat als molls de Sagunt un total de 57.682 contenidors, la qual cosa suposa un increment del 25,38% amb 2020 i del 7,93% amb 2019. Cal destacar en l'últim exercici la pujada dels TEUs plens dedicats a l'exportació que van passar de 20.335 en 2020 a 27.430 en 2021, un avanç del 34,89%. En canvi, es van mobilitzar 97.600 automòbils, un 8,9% menys que en 2020.

Siderúrgia i energia, els sectors que més mercaderies mouen

La indústria siderometal·lúrgica ha gestionat 2.526.180 tones a Sagunt i ha crescut un 30,45%. El sector de l'energia ha aconseguit moure dos milions de tones i ha crescut un 57% en comparació a l'any anterior. En 2020 es van transportar 1.326.563 mentre que aquest últim any ha pujat a 2.089.433 tones.

En tercer lloc, s'ha situat la indústria agroalimentària amb 601.436 tones, xifra similar al 2020. En aquest cas destaca l'augment del 20,42% de les exportacions i la reculada un 25,85% de les importacions. En el sector de vehicles i elements del transport s'han mogut 587.163 tones, un 4% més que en 2020.