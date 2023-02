El PP presenta a César Sánchez com a candidat a Calp i l'alcaldessa dimiteix com a presidenta local en protesta

La ferida interna del PP a Calp continua sagnant. La imposició de la direcció regional de recuperar com a candidat al exalcalde César Sánchez (que va governar entre 2011 i 2019) i no continuar amb la seua última candidata, l'actual alcaldessa Ana Sala, no ha pogut reconciliar a les dues parts enfrontades i aquesta, a més de no integrar-se en la llista popular de les pròximes eleccions municipals, també ha dimitit com a presidenta local del PP.

Dilluns passat Sánchez va ser presentat davant l'Assemblea Local com a candidat, i en la seua intervenció va fer apel·lacions constants tant a la història del partit a la ciutat, recordant als diferents candidats i alcaldes populars -entre ells la mateixa Sala-, com també a la “unitat”.

El candidat a l'alcaldia també es va dirigir a Pilar Cabrera com a nova presidenta del PP a nivell local: “des d'aquest instant em pose a la teua disposició i us demane a tots que fem costat al partit, perquè junts puguem oferir confiança als nostres veïns”. César Sánchez va incidir en què “el més important és que hui ens sentim orgullosos del PP i que junts afrontem les pròximes eleccions, amb il·lusió, amb passió i unitat”.

Sánchez ha buscat la difícil unió interna des que fora designat candidat començant per una reunió amb els regidors populars de l'equip de govern, una trobada al qual no va acudir la pròpia alcaldessa Ana Sala certificant així la fractura del PP de Calp.

Aquesta divisió es consolidava a més aquest mateix dilluns, el dia de la presentació de Sánchez com a candidat, quan Ana Sala va emetre un comunicat en el qual explicava que havia informat la Direcció Provincial del Partit Popular la seua dimissió com a Presidenta de l'Agrupació Local del Partit Popular de Calp.

Entre els seus motius apunta desconéixer les raons per les quals el PP regional ha designat a César Sánchez com a candidat en lloc d'ella, que és actualment alcaldessa. També assenyalava que no ha rebut personalment cap oferta per part de Sánchez per a participar en la seua candidatura, però adverteix també que en tal cas hauria rebutjat l'oferta. A més, ha expressat els seus dubtes sobre la realitat i sinceritat dels oferiments que realitza a través dels mitjans de comunicació i que també ha manifestat el propi líder del PPCV, Carlos Mazón.

En tercer lloc manifestat que no té res a parlar ni negociar amb César Sánchez quant a la candidatura del PP per a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. Així mateix, ha destacat que no és responsable de les conseqüències que pogueren derivar-se d'aquesta decisió arbitrària.