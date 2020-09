El PP s'alia amb els edils de Compromís que han deixat la coalició per a presentar una moció de censura contra l'alcalde socialista de Cortes de Pallás

Tot apunta al fet que el PSPV perdrà l'alcaldia de Cortes de Pallás en les pròximes dues setmanes amb la moció de censura signada pels 2 regidors que té el PP en el municipi i pels 2 que pertanyien a Compromís però es van donar de baixa del partit, sent ara part del grup dels no adscrits.

Després de les eleccions de 2019 els socialistes van obtindre 3 regidors, el PP 2 i Compromís altres 2. I es va formar un govern de “concentració” amb els tres partits, on tots tenien regidories i 6 dels 7 regidors cobraven un sou públic. Cosa que es pot permetre Cortes de Pallás, ja que malgrat tindre menys de 1.000 habitants el seu pressupost de 4 milions d'euros quadruplica al de qualsevol altre municipi d'aquesta grandària gràcies als impostos que paga Iberdrola per la central hidràulica.

La mala sintonia entre els socialistes, liderats per l'alcalde Fernando Navarro, i la resta d'edils ha provocat aquesta situació, que ja s'estava gestant durant l'estiu. Els edils que van obtindre acta per Compromís, sabedors que el seu partit no els deixaria signar una moció de censura al costat del PP, es van donar de baixa en el partit el 4 de setembre, passant als no adscrits. Quant al PP, la direcció provincial de Vicente Mompó no ha posat cap impediment per al pacte amb Compromís.

La moció es votarà en la segona setmana d'octubre, si tot transcorre segons els terminis previstos. En principi la vara de comandament la tindrà l'ex de Compromís, David Herrera durant any i mig, i els 18 mesos restants els tindria el portaveu del PP, David Gras.