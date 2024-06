Es presenta a Xàtiva una eina per a analitzar el consum de drogues a través de les aigües residuals

Aquest divendres, la Casa de la Cultura de Xàtiva ha albergat la celebració de la II Jornada Internacional d’Epidemiologia i Salut Pública 'Ciutat de Xàtiva', organitzada per l’Ajuntament de Xàtiva, la Universitat Internacional de València (VIU) i Global Omnium, amb la col·laboració de la UNED, Satse i Ascires.

La jornada ha estat inaugurada per l’alcalde Roger Cerdà, qui ha estat acompanyat per Dionisio García Comín, CEO de Global Omnium; Vicente Gea, degà de la Facultat de Ciències de la Salut de la VIU; Lorena Saus Cano, CEO de Ascires; Yolanda Orts, directora d’Enfermeria del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent i Arturo Morell Alemany, secretari provincial de SATSE València. També han assistit, en representació de la Corporació Municipal, les tinentes d’alcalde Amor Amorós, Xelo Angulo i Ignacio Reig i les regidores Inma Signes i Sonia Pla, així com l’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá.

La jornada ha girat al voltant de temes com ara el consum de drogues, la salut mental i els plans de prevenció mitjançant un projecte d’anàlisi d’aigües residuals. L’objectiu, per una banda, ha estat abordar l’epidemiologia del consum de drogues i fàrmacs en la població, i d’altra banda, l’avaluació de l’impacte que els plans de prevenció tenen en el consum d’aquestes substàncies. El coordinador de la jornada, l’investigador José Vicente Benavent, ha explicat que “es vol donar a conèixer a la població l’existència duna eina capaç de monitoritzar les drogues i psicofàrmacs més utilitzats. Després de 10 mesos de monitorització de les aigües residuals de Xàtiva amb l'objectiu de rastrejar les existències de més de 25 psicofàrmacs i altres substàncies estupefaents i posterior anàlisi, amb resultats satisfactoris, s'ha arribat a garantir la fiabilitat total d'aquestes anàlisis”.

Per la seua banda, l’alcalde Roger Cerdà ha exposat que “aquest important desenvolupament de recerca té el seu antecedent en la manera com des de l'Ajuntament de Xàtiva comencem a gestionar el desafiament de la pandèmia. Aquell desenvolupament ens servirà per donar un impuls important a la prevenció de drogodependències mitjançant l'anàlisi de les aigües residuals”. Per a l’alcalde, “no podem abordar la problemàtica del consum de drogues només des d'una perspectiva legal o punitiva, sinó que cal considerar factors socials, econòmics i de salut mental. L'estigma i la marginació de les persones que usen drogues només agreugen el problema. Per tant, hem de treballar cap a enfocaments més comprensius i humans que incloguen la prevenció, el tractament i la reintegració social. En aquest context, els plans de prevenció són essencials”.