PSPV, Compromís i Esquerra Unida signen un pacte de Govern a Benetússer

Benetússer té un nou equip de govern. Després dels resultats de les eleccions municipals del passat 28 de maig, on les formacions progressistes van obtindre una majoria folgada (PSPV 7 edils, Compromís 2 i EUPV 1) enfront del bloc de dretes (PP 6 i Vox 1), els partits d'esquerres han aconseguit un acord per a formar govern on les tres formacions siguen presents.

Aquest acord s'ha arribat després de configurar un programa de govern que té com a objectiu “millorar les condicions de vida de Benetússer”, i que es fonamenta en els següents pilars: sostenibilitat, accessibilitat universal, esport i salut, participació ciutadana, patrimoni i degradació urbana, benestar social, ciutat educadora, cultura tradicional i popular i igualtat.

En paraules d'Eva Sanz, alcaldessa de Benetússer, ‘aquest pacte naix de la voluntat de configurar un govern ampli, sòlid i el principal objectiu del qual siga treballar per a solucionar els problemes reals de la ciutadania de Benetússer“. A més, Sanz afig que ”aquest govern continuarà governant perquè Benetússer continue progressant com un municipi viu, just i integrador“.

El nou equip de Govern està conformat per: Eva Sanz, que a més de les funcions d'alcaldessa, també assumeix com a pròpies les àrees d'Hisenda, Protocol i Comunicació; Ana María Martín, regidora d'Educació, Igualtat, Festes i personal; Rafael del Riu, regidor d'Esports; Dolors Tarín, regidora de Policia, Protecció Civil, Cementeri i Tercera Edat - Majors; Emilio Cano, regidor de Desenvolupament local, Turisme i Brigada d'obres i serveis; Engracia Arias, regidora de Cultura, Biblioteca i Promoció i ús del valencià; María Melani Navarro, regidora de benestar social; Remedios Navarro, regidora de Patrimoni i Medi ambient; Joseph Ramón, regidor de Joventut i Informàtica, i Livia Guillem, regidora d'Urbanisme, Participació ciutadana i Sanitat.

Remedios Navarro, portaveu de Compromís assenyala que “el nou pacte que hem signat permetrà continuar treballant amb il·lusió per a fer del nostre municipi un poble més sostenible, amb un Ajuntament transparent i amb més serveis públics, un poble que aposte per l'educació, la cultura i el benestar de les persones, amb més drets i democràcia; un poble més participatiu que potencie el talent de la seua joventut i no descure a la seua gent gran ni al comerç local; un poble que millore la qualitat de vida, en igualtat d'oportunitats i amb inclusió. Compromís per Benetússer es conscient de la responsabilitat que aquest pacte representa; així, assumeix que, com hem fet els últims 8 anys, amb valentia i sense escatimar esforços, seguirem avant per a millorar la qualitat de vida de les persones del nostre poble”.

Per la seua part Livia Guillem, portaveu d'EU Benetússer destaca que “per fi podem confirmar i celebrar que Benetússer tindrà un govern fort i ferm gràcies a aquest pacte de govern dels partits de l'Esquerra. Des d'EU Benetússer volem transmetre a la ciutadania que afrontarem amb molta il·lusió i responsabilitat la gran tasca de posar en marxa la nostra imparable inèrcia transformadora per a millorar les condicions de vida de totes i cadascuna de les persones del nostre poble”.