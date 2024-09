PSPV i Compromís aproven el seu primer pressupost de l'Ajuntament de Vila-real que assoleix els 58 milions d'euros

El nou govern de PSPV-Compromís de Vila-real ha aprovat el seu primer pressupost municipal conjunt, uns comptes per 2024 que arriben al nové mes de l'exercici, i que assoleixen els 58.246.689 euros, la qual cosa suposa un increment de 4.731.689 euros respecte al pressupost de 2023. Els comptes han obtingut en el ple el suport dels regidors socialistes i valencianistes i de l'edil no adscrit, mentre que PP i Vox han votat en contra.

En la votació s'han desestimat les al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. En la sessió extraordinària l'alcalde, José Benlloch, ha detallat que tres de les al·legacions, presentades per sindicats, fan referència a la plantilla pressupostària, mentre que la quarta al·legació al pressupost ha sigut presentada per una família afectada per l'ocupació directa de solars per a obrir l'avinguda França per part de l'anterior govern del PP.

Una vegada estudiades les al·legacions i vistos els informes tècnics, l'alcalde ha proposat la desestimació de les quatre al·legacions per a “aprovar definitivament el pressupost, continuar avançant i entrar en la normalitat de gestió del municipi”.

Segons ha afirmat la regidora d'Hisenda, Sabina Escrig, aquestos són “uns pressupostos socials, econòmics i responsables; uns pressupostos que ens permetran acabar l'any i assentar els fonaments de 2025 perquè Vila-real continue avançant”.