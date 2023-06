PSPV i Compromís signen el 'Pacte del Parterre' per al govern d'Alcoi

El PSPV- PSOE i Compromís han presentat aquest divendres el 'Pacte del Parterre', que aquest dissabte donarà l'alcaldia d'Alcoi al socialista Toni Francés, que d'aquesta manera encadenarà quatre legislatures consecutives com a alcalde de la ciutat alacantina.

El pacte, que planteja que Àlex Cerradelo, cap de llista de Compromís Alcoi, puga disposar de la Vicealcaldía és un acord “fruit de la responsabilitat i de l'objectiu clar que calia arribar a un acord pensant en allò que era millor per al conjunt dels alcoians”, ha explicat Francés en roda de premsa.

Així, el dirigent socialista ha ressaltat “la capacitat de negociació de totes dues formacions per a arribar a un acord que suposa un pacte de progrés per a Alcoi i també de futur”.

Per part seua, el portaveu de Compromís Alcoi, Àlex Cerradelo, ha afegit que el fet que Compromís torne a formar part d'un govern “és una oportunitat per a demostrar la nostra manera de ser i la nostra manera de governar per a tots”.

“Aquest pacte naix de la responsabilitat, ara més que mai, Enfront dels mals temps que s'aveïnen a València, tenim la necessitat de lluitar pels drets de la societat valenciana i alcoiana i ara des de l'Ajuntament d'Alcoi”, ha indicat Cerradelo.

Per això, els signants han assegurat que serà un govern, feminista, inclusiu, lliure de delictes d'odi i de gènere, respectuós amb la cultura i la llengua, faran una ciutat innovadora, verda i de baixes emissions.

L'acord exposa que el PSOE es quedarà amb les competències d'Urbanisme, Hisenda, Seguretat Ciutadana, Esports, Festes, Educació, Medi Ambient, Turisme, Innovació, Administració Local, Mobilitat, Habitatge, Patrimoni, Participació Ciutadana i Gent Gran, mentre que Compromís completarà amb Promoció Econòmica, Indústria, Comerç, Joventut, Igualtat, Cultura i Salut Pública.