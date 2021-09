El radar mòbil de l’Alcúdia de Crespins detecta que un 83% del cotxes supera el límit de velocitat i la majoria el dupliquen i tripliquen

Després de finalitzada la campanya de control de velocitat per radar mòbil duta a terme la setmana passada a l’Alcúdia de Crespins, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat s’ha pogut comprovar la certesa de les nombroses queixes veïnals per l’excés de velocitat dels vehicles en les Avingudes Castellà i València de l’Alcúdia de Crespins, ja que els resultats han sigut “contundents i aclaparadors”, afirmen des de l’ajuntament. Segons les dades, el percentatge total de vehicles que van sobrepassar la velocitat permesa en el nucli urbà de 30 km/h ha sigut d’un 83%, i en la majoria de casos duplicaven o inclús triplicaven la velocitat màxima permesa en totes dues avingudes.

La qual cosa, com expliquen des de la regidoria, dona raó a la gran quantitat de queixes presentades a l’Ajuntament que posaren en alerta a les autoritats locals, les quals a través de la Policia Local pogueren comprovar la veracitat d’aquestes informacions sobre l’excés de velocitat.

A més a més, recorden que abans d’encetar aquesta campanya de velocitat per radar s’adoptaren mesures com la instal·lació de “bandes transversals d’alerta” en aquestes dues avingudes i també en l’avinguda la Pau. Aquestes mesures, com remarquen sí que van disminuir la velocitat considerablement dins del nucli urbà, però en espais concrets com la baixada des del polígon industrial i en la zona de l’encreuament de la carretera d’Énguera les velocitats continuaven sent excessives. Per això, es va adoptar la decisió de controlar aquestes velocitats per radar.

A més a més, han ressaltat el greu perill que produeixen aquestes velocitats a banda d’augmentar la inseguretat de les veïnes i veïnes i vianants, augmenten la quantitat de molèsties i queixes pels sorolls de les acceleracions de ciclomotors i motocicletes, així com pels turismes que es dediquen a fer carreres pels voltants de l’Avinguda Castellà.

Així mateix, assenyalen que l’alarma social creada s’ha intentat minorar parcialment repintant les línies horitzontals viàries, però no ha donat resultat, ja que amb els resultats obtinguts es continua circulant a una velocitat molt excessiva en aquestes avingudes.

Per tot açò, la Regidoria de Mobilitat conjuntament amb la Policia Local ha pres mesures per tal que els vehicles disminuïsquen la velocitat i es puga garantir tant la seguretat viària com les molèsties veïnals amb l’objectiu principal d’adequar el ritme de circulació a l’autoritzada en la via i conscienciar als conductors de la importància de realitzar una conducció responsable.

En aquest sentit, el regidor de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i vicealcalde, Pepe Garrigós, ha explicat que al municipi “sempre hem regulat els carrers perquè es complisquen les normes de velocitat, però ara ens hem posat un punt més; hem d’acoblar-nos al que marca la llei, el que faça falta per tal de complir la normativa vigent”.

L’oficial en cap de la Policia Local, per la seua part, ha indicat que “els nous límits de velocitat, segons la Direcció General de Trànsit, s’imposen per a reduir considerablement els accidents de circulació i, sobretot, per a disminuir els atropellaments en ciutats i municipis, i que els que puguen haver-hi siguen menys greus”.

Pepe Garrigós, també ha assenyalat que “hem de conscienciar-nos que és una normativa vigent de la DGT” i la Policia Local, com a agents de l’autoritat “tenen l’obligació de vetlar pel seu compliment”, i ha fet una crida “a la responsabilitat de la ciutadania perquè cal respectar els nous límits; és una normativa d’obligat compliment, s’estiga o no d’acord”.

Finalment, Garrigós ha conclòs explicant que aquestes campanyes d’adaptar la velocitat a les vies no sols implica un augment en la seguretat viària, sinó també la “conservació del medi ambient, el consum responsable de combustible i millora en la qualitat de les zones urbanes”. Una mesura emmarcada dins de l’Agenda 2030 que pretén convertir les ciutats en espais més segures, reduint el risc de patir un accident i la gravetat d’aquest.