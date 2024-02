La regeneració de les platges de Sagunt i Canet d'en Berenguer amb arena de la costa de Cullera es data per al 2025

El projecte de regeneració de les platges del nord de Sagunt (Almardà, Corint i Malva-rosa) i de Canet d'en Berenguer amb arena de la costa de Cullera ja tindria data: l'any 2025. Així ho ha afirmat l'Associació veïnal de les platges després de la reunió que van mantindre la setmana passada amb el Cap de la Demarcació de Costes de València, Javier Estevan Sanchis, així com amb el Cap de Projectes i obres, Eugenio Jiménez.

Així assenyalen que aquest projecte -igual que uns altres de la costa valenciana- estan pendents de l'aprovació de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per a l'extracció d'arena per a aquestes regeneracions d'un banc submarí situat a 20 km de les costes de Cullera. En concret per a aquestes platges del nord de la província de València es destinaria un milió de metres cúbics.

Segons els responsables de Costes, aquesta segona extracció -després de la primera de 3 milions de metres cúbics de 2023 per a les platges del sud de València- “no presenta aspectes negatius, amb el que l'aprovació de la DIA corresponent no planteja majors dificultats”, afirma l'associació veïnal.

Asseguren també que la Demarcació de Costes de València remetrà, el mes de febrer, a la Direcció General d'Avaluació Mediambiental, òrgan competent, i dependent així mateix del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO), els últims documents sol·licitats. Al seu torn assenyalen que el responsable de la Demarcació ha expressat el seu convenciment que la DIA del banc de Cullera serà aprovada en el transcurs de l'any 2024.

Segons les seues paraules, a continuació, l'any 2025 es realitzaran les licitacions per a triar les empreses que procediran a la regeneració de les platges de Almardà, Corint, Malva-rosa i Canet d'en Berenguer.

No obstant això adverteixen que “no ha sigut possible obtindre compromisos ferms de Costes sobre la data concreta en la qual les nostres platges estarien regenerades”. Però confien que “el temps transcorregut entre l'aprovació de la DIA i les licitacions i entre les licitacions i el començament dels treballs permeta que les platges estiguen regenerades i a punt per a l'estiu del 2025”.

Els responsables de la Demarcació de Costes de València han donat així mateix garanties que, en cas que, abans que aquesta regeneració haja tingut lloc, hi haguera episodis meteorològics que feren perillar la integritat de les platges, es posaria en marxa “un pla d'urgència” per part de Costes per a protegir les platges nord de Sagunt i Canet d'en Berenguer.