Riba-roja aprova l'Agenda Urbana per a abordar els seus reptes estratègics fins a 2030 i optar a fons europeus

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat l'Agenda Urbana de la localitat en la qual s'establixen els objectius estratègics i els reptes de futur de la localitat per als anys 2025 a 2030. L'aprovació d'esta iniciativa de l'equip de govern del PSPV ha rebut el suport de la resta de formacions polítiques: el Partit Popular, Compromís, Esquerra Unida-Podem i Vox.

L'elaboració de l'Agenda Urbana de Riba-roja de Túria permetrà tindre accés a la captació dels fons europeus necessaris per a la posada en marxa de les actuacions contemplades en este document municipal, especialment aquells corresponents al Programa Operatiu pluriregional d'Espanya que es desenrotlla en el període comprés entre els anys 2021 a 2027.

L'Agenda Urbana té en compte per a la seua redacció fins a un total de 10 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a les millores en sectors importants com la mobilitat, la vivenda, el medi ambient, la cohesió social, l'economia, la cultura i la innovació. D'esta manera, es pretén abordar els reptes derivats de la globalització, les crisis econòmiques, els moviments macroeconòmics i demogràfics, els dèficits de governança o les noves tecnologies de la informació.

La redacció de l'Agenda Urbana de Riba-roja de Túria es duu a terme a partir dels resultats obtinguts després d'una anàlisi de la situació del territori i la posada en marxa d'un procés de participació en el qual han pres part personal tècnic municipal mitjançant entrevistes i la ciutadania a través d'un qüestionari en línia que han permés definir les metes i les orientacions a seguir amb els 10 ODS.

Entres les actuacions proposades en este document destaca una ordenació del territori i una aposta per l'ús racional del sòl, la seua conservació i la seua protecció; evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent mitjançant una regeneració urbana; a més, el document se centra en el canvi climàtic, la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i apostar per l'eficiència energètica.

L'Agenda Urbana subratlla la necessitat d'aprofundir en la gestió sostenible dels recursos mitjançant l'economia circular, afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible mitjançant transport públic, el foment de la cohesió social i l'accés a la vivenda, l'impuls de l'economia urbana amb una major diversificació de l'activitat i el foment del turisme sostenible i de qualitat en sectors clau de l'economia local.

Altres sectors que es tenen en compte en l'Agenda Urbana de Riba-roja de Túria són la innovació digital a través del desenrotllament de les ciutats intel·ligents i el foment de l'administració electrònica al mateix temps que es posaran en marxa mesures per a reduir la bretxa digital. Finalment, este document apostarà per la millora en la participació ciutadana, transparència i bon govern, millora en el finançament local i la posada en marxa de campanyes de formació i sensibilització en matèria urbana.

Entre les propostes contingudes en l'Agenda per a la posada en marxa dels pròxims anys destaquen, entre altres, un Pla d'Infraestructures Verdes, la revisió del pla general més sostenible, l'elaboració d'un pla d'adaptació al canvi climàtic, un Pla Director d'Aigua municipal, la millora de la connectivitat interurbana, plans d'inclusió i cohesió social, Pla de Destinació Turística Intel·ligent, l'elaboració d'un Pla d'Integració de Digitalització i increment de recursos humans i espais en àrees deficitàries.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que este document aprovat “marcarà el camí que hem decidit conjuntament amb la ciutadania per a afrontar amb les suficients garanties d'èxit tots els reptes i les necessitats dels pròxims anys derivats de la transformació social i econòmica que s'ha produït en els últims temps, d'esta manera estarem preparats amb els suficients recursos humans i econòmics per a dur-ho a terme”.