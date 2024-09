Riba-roja de Túria i Loriguilla formalitzen el servei municipal d'autobús gratuït que connecta totes dues poblacions

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga i l'alcaldessa de Loriguilla, Montse Cervera han subscrit un conveni administratiu per a formalitzar la contractació pública del servei de transport municipal ‘Arribabús’, que connectarà tots dos municipis entre si i amb l'àrea industrial de Riba-roja de Túria, concretament amb La Reva, S-13 i S-12.

El consistori va posar en funcionament aquest servei en 2016 per a facilitar els desplaçaments als treballadors i treballadores a l'àrea industrial i connectar aquesta amb les estacions de les Línies 2 i 3 de Metrovalencia i la línia C3 de Renfe i durant aquests últims anys s'ha vingut prestant el servei de manera conjunta, a fi de facilitar els desplaçaments entre el nucli urbà de Riba-roja de Túria i l'àrea industrial de la qual dista huit quilòmetres.

A més el servei de transport municipal permet acostar els serveis públics i comercials, localitzats majoritàriament en el nucli urbà, als 1.300 veïns i veïnes de la Reva, com ara el Complex Esportiu la Mallà, els Conservatoris Professionals de Música i Dansa o el Centre de Salut. El Arribabús és a més utilitzat diàriament per l'alumnat que cursa estudis en els instituts d'Educació Secundària de Riba-roja de Túria.

En 2023 un total de 313.808 usuaris i usuàries van utilitzar el servei públic municipal de transport; tant el Arribabus com les línia de Conecta Metre, del casc i urbanitzacions, que facilita diàriament l'accés a les diferents estacions de Metrovalencia amb comunicació amb la ciutat de València i la seua àrea metropolitana.

Els horaris del Arribabús són de dilluns a divendres des de les 5.07 hores de la matinada fins a les 22.54 hores, per a #adaptar a les necessitats dels usuaris, especialment els treballadors de les 1.300 empreses dels polígons que realitzen torns de treball. El recorregut d'aquest autobús que connecta totes dues localitats consta de deu parades: la Reva, la Canyà Àguila i Loriguilla. A més, quatre parades en el nucli urbà i, finalment, una altra més en cadascun dels tres polígons: Sector 12, Sector 13 i l'Oliveral.

La contractació es realitzarà per un procediment de licitació conjunta amb l'Ajuntament de Loriguilla, a través de la compra esporàdica, una fórmula de contractació molt poc coneguda i aplicada en tot el territori espanyol, que agilita els tràmits, obté preus més avantatjosos i ofereix seguretat jurídica, entre altres avantatges. D'aquesta forma, la població resident del municipi veí situat en el mateix eix de la CV-374, es podrà beneficiar d'aquest servei mancomunat.

La vigència d'aquest conveni serà coincident amb el termini de duració del contracte incloses les seues possible pròrrogues, fins a un màxim de 4 anys, i en tot cas fins a la formalització del contracte següent, sense que siga possible la revocació o renúncia unilateral de cap de les parts, excepte casos de força major.

L'alcalde de Riba-roja, Robert Raga ha ressaltat, “és una aposta pel transport públic sostenible, gratuït, que no sols afavorirà la disminució de trànsit en aquesta via provincial i facilitarà el desplaçament dels veïns i veïnes de la zona sud del municipi, sinó que ens obri una via formal de col·laboració en matèria de transport amb el veí municipi de Loriguilla”.