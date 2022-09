S'esfondra en la mar un tercer tram del pantalà de Sagunt

El pantalà del port de Sagunt s'esfondra a trossos sobre la mar. Aquesta setmana queia un tercer tram, agreujant així una situació que ha condemnat a aquesta estructura, símbol dels Alts Forns de Sagunt, a la seua desaparició

L'estructura portuària va entrar en funcionament en 1977 i va estar activa fins a 1990, ara pateix una deterioració que es va començar a plasmar desembre de 2019, quan una DANA va fer que col·lapsara l'obertura 1 del primer tram del pantalà. Un mes després, al gener de 2020, la borrasca Gloria –amb ones de més de 7 metres enfront de la costa saguntina- va agreujar la situació i va generar la destrucció de les obertures 19 i 20. L'última ensulsiada s'ha produït dos anys després i ha afectat un tram de 90 metres que comprenia tres obertures i un suport.

Aquest estat ruïnós ha impedit la seua restauració per a convertir-la en un mirador públic, com era la idea inicial de l'Autoritat Portuària de València (APV) i del propi Ajuntament de Sagunt. Per això l'alternativa és la seua demolició i la construcció d'un mirador més modest.

Aquest mateix mes de setembre la APV ha adjudicat l'obra del projecte del nou passeig marítim del pantalà. Està previst que l'obra comence en l'últim trimestre d'enguany i tindrà un termini d'execució de 12 mesos, una intervenció que comptarà amb una inversió de 5.523.650 euros.

L'adjudicació d'aquesta obra activa la construcció d'un passeig marítim en la zona nord del recinte portuari saguntí que, donant continuïtat en el passeig marítim del municipi, permeta l'ús ciutadà d'aquesta zona i en el futur, l'accés públic al pantalà.