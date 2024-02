Sagunt demana a la Conselleria una intervenció immediata en la Nau de Tallers en renunciar l'empresa rehabilitadora al projecte

L'Ajuntament de Sagunt ha aprovat instar la Conselleria de Cultura a intervindre de manera immediata en la Nau de Tallers de Port de Sagunt per a solucionar els problemes visibles en el seu tancament i en totes aquelles qüestions que requerisquen d'una intervenció urgent que evite la seua deterioració. A més, també s'insta les conselleries implicades a generar el pressupost necessari per a tornar a licitar el projecte de rehabilitació per a convertir la Nau en un espai polivalent.

La moció va ser portada al ple pel grup polític Iniciativa Porteña i va actuar com a ponent el regidor Manolo González. Va ser votada a favor pel PSOE, PP, IP, Compromís i EU-Podem; mentre que Vox es va abstindre.

Així mateix, l'Ajuntament sol·licita la informació necessària sobre la situació en què es troba l'expedient del projecte de la Nau de Tallers, si és possible en una reunió dels portaveus en la pròpia Conselleria de Cultura o, de no poder ser així, traslladant esta informació al més prompte possible a les comissions informatives corresponents.

Les obres per a convertir la Nau de Tallers del Port de Sagunt en un espai per a ús polivalent, van ser adjudicades al novembre de 2019. “Eixe projecte consistia a realitzar les obres necessàries per a reparació i l'adequació de l'edifici a les normes de funcionament i activitats previstes. L'empresa adjudicatària va ser Binaria Compañía General de Construcciones SL, per un import pròxim a 1,2 milions d'euros”, explica la moció.

No obstant això, l'empresa adjudicatària va renunciar al projecte després de les passades eleccions autonòmiques i locals. El motiu va ser la sol·licitud d'actualització de preus que va fer la pròpia empresa, sense èxit. La moció afig que “l'últim escull al qual es va enfrontar el projecte es remunta a l'adjudicació de la direcció d'obra, que va costar tres anys, després d'adjudicar-la en dos lots, un que feia referència a la direcció d'obra realitzada per arquitecte, que s'adjudicà a l'empresa Raizde3, i una altra direcció que es referia a la part d'execució de les instal·lacions, que va recaure en un enginyer de l'empresa Adypau Ingenieros”.

Este últim tràmit va cobrar efecte al setembre de 2023. No obstant això, les obres no van començar. “La Nau de Tallers seguix en un procés de deterioració cada vegada més visible, sense que ningú estiga prenent les mesures necessàries per a paralitzar eixe procés i executar les obres de condicionament d'eixe espai que els uns i els altres ens van prometre”, conclou la moció.