Sagunt i Canet es concentraran cada mes davant la Demarcació de Costes en protesta per la regressió del seu litoral

Alertar a l'opinió pública de la “tragèdia” que viu el litoral espanyol i de la necessitat que la Direcció General de la Costa i la Mar, del Ministeri per a la Transició Ecològica, adopte mesures urgents per a protegir-lo i regenerar-lo. Aquest és l'objectiu pel qual associacions veïnals de les platges de Almardà, Corint i Mavarrosa que han obtingut el suport dels alcaldes de Sagunt i Canet d'en Berenguer, dins del Moviment Cívic Somosmediterrania, han convocat concentracions davant les Delegacions i Subdelegacions del Govern en les diferents províncies.

Les protestes tindran lloc els primers divendres de cada mes, davant la Demarcació de Costes de València, així la primera concentració tindrà lloc divendres que ve 3 de març, a les 12h. Aquestes concentracions tindran per objecte sol·licitar de la Direcció General de la Costa i la Mar la urgent regeneració de les platges de Sagunt nord i Canet d'en Berenguer, “seriosament afectades per la construcció de sengles espigons al nord d'aquestes, amb el colofó de la construcció, a principis de 2022, dels espigons d'Almenara, la qual cosa les ha convertides en platges sacrificades”.

Assenyalen les organitzacions que la Direcció General de la Costa i la Mar, “que va admetre en el seu moment que la seua actuació hauria de fer-se de manera concomitant a les platges de Xilxes, Almenara, Sagunt nord i Canet d'en Berenguer, no ha actuat com a previst”. Així afigen que hui dia, “el projecte de Costas per a les platges de Sagunt nord i Canet d'en Berenguer està en via morta i no es tenen notícies, ni del seu contingut final, ni de la seua data d'implementació”.

L'objectiu d'aquestes concentracions serà obtindre de la Direcció General de la Costa i la Mar un compromís ferm per a la implementació d'un projecte durable, sostenible i que aportació una solució a la terrible erosió que han patit aquestes platges en els últims anys. Es pretén que aquestes concentracions conviden als responsables de la Direcció General de la Costa i la Mar a mantindre reunions amb les parts interessades (els dos alcaldes i la presidenta en funcions de l'Associació veïnal) per a implementar, per via d'urgència, la millor solució.