Segona vida per a l'economat dels antics Alts Forns de Sagunt que es convertirà en un centre per a majors

La Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta, mitjançant mutació demanial, realitzada per l'Ajuntament de Sagunt de l'antic economat dels Alts Forns del Mediterrani per a destinar-lo a centre de dia per a persones majors en situació de dependència i l'ampliació del Centre Especialitzat d'Atenció a Majors (CEAM) de Port de Sagunt.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica en l'edició d'aquest dimecres la resolució d'aquest acord, que estableix que l'immoble acceptat s'incorpora així a l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de domini públic destinat al servei públic i adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

El projecte per a la rehabilitació de l'antic economat contempla un àmbit d'actuació de 4.005 metres quadrats per a albergar els dos recursos per als quals es destina.

Per part seua, i d'acord amb les condicions de la cessió, la Conselleria d'Igualtat es compromet a destinar-ho a centre de dia per a persones majors i a l'ampliació del CEAM, a equipar-ho i dotar-ho dels mitjans humans i materials necessaris per a la seua posada en marxa, així com del seu manteniment, conservació i reparació.

La Generalitat mantindrà la titularitat del bé mentre continue afectat a l'ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserva el seu caràcter demanial. En cas de no destinar-se a l'ús o servei públic o deixara de fer-lo posteriorment, revertirà a l'administració transmitent i s'integrarà en el seu patrimoni.