Sueca instal·la barreres flotants per a disminuir l'arribada de residus sòlids a les platges

Després de l'experiència de l'any passat, l'Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha procedit novament a la instal·lació de barreres flotants en punts claus del sistema de séquies que desemboquen en la mar per a evitar, en la major mesura possible, l'arribada de residus a les platges. La desembocadura de les séquies que envolten els camps d'arròs en la mar representa un problema de difícil solució, almenys a curt termini. Per això, des del consistori es treballa per a agilitar al màxim unes gestions administratives i burocràtiques que es preveuen molt lentes i complexes i, al mateix temps, es busquen solucions provisionals, com ara la instal·lació d'estes barreres flotants de contenció de residus sòlids perquè no acaben finalment en la mar, i que seran recollits periòdicament per l'empresa responsable de la seua col·locació.

La regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, ha assenyalat que, “a l'igual que l'any passat, enguany hem tornat a instal·lar les barreres flotants, encara que com a novetat, una vegada finalitze l'estiu no es retiraran sinó que romandran fixes tot l'any. La finalitat d'esta mesura és que els plàstics, i altres residus flotants que per diferents causes acaben en les séquies, no arriben a les platges. Gràcies a les estadístiques de l'any passat, s'ha demostrat que esta mesura provisional funciona, per les quantitats de residus de plàstic retirats que no van arribar a la mar”. Així mateix, la responsable de Medi Ambient ha fet una crida a la ciutadania, agricultors i visitants perquè extremen les precaucions a fi d'evitar que estos residus acaben en les séquies, “la majoria d'ells corresponen a refrescos i botelles i no a productes del camp. Hauríem de prendre consciència de la importància del reciclatge i del gravíssim problema mediambiental que s'està produint amb la gran quantitat de plàstics acumulats en la mar”, conclou Carmen Pérez.

Per la seua part, l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat que, a més de la instal·lació de les barreres flotants, enguany es millorarà el sistema amb l'aplicació d'un dispositiu que ajudarà al fet que la terbolesa de l'aigua siga menor. “Continuem treballant perquè estes desembocadures de les séquies en el nostre litoral siguen el més netes possibles, i per a això estem posant tots els recursos locals i municipals a l'abast. La instal·lació d'estes barreres és una mesura provisional, que mai abans s'havia realitzat; però la nostra pretensió és que puga desenvolupar-se un pla més ambiciós que siga definitiu per a esta situació. Són projectes que necessiten infraestructures més costoses i laborioses i, en eixe sentit, continuem treballant a fi d'aconseguir subvencions d'altres institucions, fins i tot europees”.