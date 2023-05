Vinaròs controlarà en temps real el consum energètic dels edificis municipals i els seus usos per a millorar l'eficiència

L'Ajuntament de Vinaròs ha implantat un sistema per a millorar l'eficiència energètica dels edificis municipals

El projecte ha consistit en la implantació d'un sistema de sensorització i monitoratge que permet conéixer en temps real el consum energètic de 23 edificis municipals. El sistema realitza la lectura separada del consum de l'enllumenat, la climatització i de la resta d'aparells elèctrics de tal forma que es pot fer una anàlisi exacta d'on s'estan produint els majors consums d'electricitat i actuar en aqueixa secció per a realitzar millores que comporten un major estalvi global de l'edifici. En instal·lacions on es disposa d'aigua calenta sanitària, com a instal·lacions esportives, es fa un monitoratge del consum energètic d'aigua calenta.

Dins del projecte, s'han dut a terme també accions de millora energètica d'un edifici representatiu i singular com és Centre del Coneixement del Vinalab. S'ha fet el canvi de tota la il·luminació existent per lluminàries amb tecnologia LED, s'han instal·lat sensors que regulen la intensitat de la il·luminació en funció de la llum natural i la presència de persones. A més, en la coberta de l'edifici s'ha realitzat una instal·lació solar d'autoconsum amb 36 mòduls fotovoltaics i una potència total de generació de 17,64 kW.

Totes les dades de consum energètic dels edificis municipals es poden consultar en línia a través del web https://vinaros.smartdatasystem.es/. Es preveu actualitzar la informació publicada en la plataforma a mesura que s'amplien les instal·lacions solars fotovoltaiques a la resta d'edificis municipals.

A més, l'actuació també ha inclòs la connexió mitjançant fibra òptica de diverses seus municipals (Magatzem Municipal, Cementeri, Punt de Trobada Familiar i Ciutat Esportiva) en la xarxa de dades municipal.

El projecte, amb un pressupost de 200.000 euros, ha sigut completament finançat a través de dues subvencions. El 50% mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc de l'Estratègia EDUSI de l'àrea Urbana Benicarló-Vinaròs, i l'altre 50% a través d'una subvenció de 100.000 euros de la Conselleria de Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, dins del programa 'Territoris Innovadors'.