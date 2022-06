Vinaròs hissarà banderes informatives inclusives a les seues platges

La Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interès Turístic, encapçalada pel primer tinent d’alcalde, Marc Albella, ha fet un pas més endavant per fer que les platges de Vinaròs siguen més inclusives. Es tracta de la col·locació de banderes amb el codi Color ADD, un sistema gràfic per a identificar els colors per a les persones amb daltonisme o discromatòpsia, d’aquesta forma podran veure amb un simple cop d’ull quin és l’estat de la mar.

El regidor Albella, ha destacat que des de “l’Ajuntament hem fet una forta aposta per fer de Vinaròs un municipi inclusiu per al turisme i veïns, amb platges accessibles i servei d’acompanyament per a prendre el bany per a les persones amb mobilitat reduïda, a més de la instal·lació de senyalització turística intel·ligent i inclusiva”.